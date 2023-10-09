2023 Güneş tutulması ne zaman? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Ekim ayında gerçekleşecek olan Güneş tutulmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2023 Güneş tutulması ne zaman? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi sorularını araştırıyor. Peki bu yılın ikinci güneş tutulması olacak olan Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? 2023 Güneş tutulması ne zaman? İşte detaylar...

Ekim ayında gerçekleşecek olan güneş tutulmasına ilişkin sayılı günler kala yurttaşlar 2023 Güneş tutulması ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. 2023 yılının ikinci güneş tutulması olacak olan Halkalı güneş tutulmasının Türkiye'den görülüp görülmeyeceği de merak konusu. Peki, Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? 2023 Güneş tutulması ne zaman? İşte detaylar...

2023 Güneş tutulması ne zaman?

2023 yılının ilk güneş tutulmasının 20 Nisan'da gerçekleşmesinin ardından Ekim ayında gerçekleşecek olan ikinci güneş tutulmasına sayılı günler kaldı. Halkalı Güneş Tutulması olarak geçen gök olayı 14 Ekim'de gerçekleşecek.

Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

14 Ekim'de gerçekleşecek olan Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den görülemeyecek.

Halkalı güneş tutulması nedir?

"Halkalı güneş tutulması," ayın Güneş diskini tamamen örtmediği, bu nedenle Güneş'in etrafında halka şeklinde bir parlaklık halkası oluşturduğu bir güneş tutulması türüdür. Bu tür tutulmalar, Ay'ın yörüngesinin Güneş ile Dünya arasında olduğu noktalarda gerçekleşir. Halkalı güneş tutulmaları, Ay'ın Güneş diskini tamamen kapatamadığı durumları ifade eder.

Halkalı güneş tutulması, tam güneş tutulmasından farklıdır. Tam güneş tutulmasında, Ay, Güneş'i tamamen örter ve sadece Güneş'in atmosferi olan korona görünür hale gelir. Halkalı güneş tutulmasında ise Ay, Güneş'i sadece kısmen örter, bu nedenle halka şeklindeki Güneş diskini görmemize izin verir.