2023 İlkokul kayıtları ne zaman? Okul kaydı sorgulama ekranı

MEB'in 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini hazırlamasının ardından milyonlarca veli ilkokula başlayacak çocukları için 2023 ilkokul kayıtları ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı'nın gerçekleştirdiği yeni dönem duyurusunun ardından MEB ilkokul kayıt tarihleri belli olmuştu. Peki, 2023 İlkokul kayıtları ne zaman? İşte MEB ilkokul kayıt tarihleri ve okul kaydı sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı takvimini açıklamasının ardından milyonlarca veli ilk defa ilkokula başlayacak ya da yeni bir ilkokula başlayacak çocuğu için 2023 İlkokul kayıtları ne zaman sorusunu gündeme getirdi. 2017 doğumluların ilk defa kayıt olacağı MEB ilkokul kayıt tarihleri açıklandı. Peki, 2023 İlkokul kayıtları ne zaman? İşte MEB ilkokul kayıt tarihleri ve okul kaydı sorgulama ekranı

2023 İlkokul kayıtları ne zaman?

2023 ilkokul aday kayıtları MEB'in takvimine göre 1'inci sınıftan 5'inci sınıfa kadar olan öğrenciler için 14 Ağustos tarihi itibariyle başlayacak.

Okul kaydı sorgulama ekranı

E-devlet üzerinden okul kaydı sorgulama ekranına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İLKOKUL KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

Birinci sınıfa kaç doğumlular başlayacak?

2023-2024 eğitim yılı için birinci sınıfa 2017 doğumlulara kadar öğrenciler alınacak.