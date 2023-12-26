2023 IMEI kayıt ücreti: Yurtdışı telefon kayıt ücreti ne kadar? IMEI kaydı nasıl yapılır?

2.732 TL olan yurtdışı telefon kayıt ücreti yani IMEI kayıt ücreti 2023 Temmuz vergi ve harçlara gelen zamla birlikte tekrar zamlandı. Peki, son 10 yılda yüzde 5 bin zamlanan yurtdışı telefon kayıt ücreti ne kadar? Yutdışı telefonların IMEI kayıtları nasıl yapılır? İşte 2023 IMEI kayıt ücreti ve diğer ayrıntılar...

2023 yılı vergi, harç ve cezalarının yeniden değerleme oranı yeniden belli olurken 2023 IMEI kayıt ücreti de açığa çıkmış oldu. IMEI kayıt ücretinin değişmesiyle birlikte yurttaşlar yurtdışı telefon kayıt ücreti ne kadar? sorusunu gündeme getirdi. 2.732 TL olan yurtdışı telefon kayıt ücreti yani IMEI kayıt ücreti 2023 Temmuz vergi ve harçlara gelen zamla birlikte tekrar zamlandı. Peki, son 10 yılda yüzde 5 bin zamlanan yurtdışı telefon kayıt ücreti ne kadar? Yutdışı telefonların IMEI kaydınasıl yapılır? İşte 2023 IMEI kayıt ücreti ve diğer ayrıntılar...

2023 IMEI kayıt ücreti

Yurtdışı telefonlar için uygulanan kayıt ücreti yani IMEI kayıt ücreti 2023 Temmuz ayı itibariyle zamlanarak 6.090 liradan 20.000 liraya yükseldi. Böylelikle IMEI kayıt ücreti son 10 yılda yüzde 5 bin zamlanmış oldu.

Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri

Yıl IMEI Kayıt Ücreti 2023 Temmuz 20.000 ₺ 2023 Ocak 6.090 ₺ 2022 2.732 ₺ 2021 2.006 ₺ 2020 1.838 ₺ 2019 1.500 ₺ 2018 500 ₺ 2017 149,2 ₺ 2016 138,5 ₺ 2015 131,5 ₺ 2014 119,5 ₺

Yurtdışı telefon kayıt ücreti ne kadar?

Yurtdışı telefon kayıt ücreti 2023 Temmuz itibariyle BTK tarafından 20.000 ₺ lira olarak açıklanmıştır.

IMEI kaydı nasıl yapılır?

Yurt dışı telefon kaydı yani IMEI kaydı öncesinde e-Devlet üzerinden akıllı telefonun kayda elverişli olup olmadığı sorgulatılmalıdır. Bu sorgulamanın ardından (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.