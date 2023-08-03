2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2023 İOKBS bursu ne kadar? İşte İOKBS Bursluluk sınavı başvuru ekranı

Ortaokul 5 ile lise üçüncü sınıf öğrencilerine dönük olarak gerçekleştirilecek 2023 İOKBS bursluluk sınavı için süreç başladı. MEB tarafından duyurulan takvime göre 2023 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları internetten ya da yüz yüze gerçekleştirilebilir. Peki, 2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2023 İOKBS bursu ne kadar? İşte İOKBS Bursluluk sınavı başvuru ekranı.

Ortaokul 5 ile lise üçüncü sınıf öğrencilerine dönük olarak gerçekleştirilecek 2023 İOKBS bursluluk sınavı için süreç başladı. MEB tarafından duyurulan takvime göre 2023 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları internetten ya da yüz yüze gerçekleştirilebilir. Peki, 2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2023 İOKBS bursu ne kadar? İşte İOKBS Bursluluk sınavı başvuru ekranı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul 5 ile lise üçüncü sınıf öğrencilere yönelik gerçekleştirilen 2023 İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında İOKBS başvuruları 21 Nisan 13 Mayıs tarihlerinde alınmış sınavlar ise 4 Eylül’de yapılmıştı. Peki 2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2023 İOKBS bursu ne kadar? İOKBS Bursluluk sınavı başvuru ekranına nereden ulaşılır?

2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

2023 İOKBS bursluluk sınavı MEB’in yayınladığı takvime göre 3 Eylül’de gerçekleşecek. MEB’in sınava yönelik kılavuzu yayınlamasıyla beraber başvuru sürecine ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

2023 İOKBS bursu ne kadar?

Binlerce veli ve öğrencinin gündeminde 2023 İOKBS bursu ne kadar sorusu yer alıyor. 2023 yılında İOKBS bursu için henüz bir zam açıklaması gelmemesine karşın İOBS bursu şu an için 663 lira.

İOKBS Bursluluk sınavı başvuru ekranı

3 Eylül 2023’te gerçekleşecek İOKBS bursluluk sınavı için MEB henüz kılavuz yayınlamadı. Başvuruların meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr resmi internet siteleri üzerinden ya da okul müdürlüklerinden gerçekleşmesi bekleniyor.