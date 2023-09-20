2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine uygulanan Bursluluk Sınavı 2023 İOKBS'nin açıklanması sayılı günler kala veli ve öğrenciler 2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu araştırıyor. Peki, 2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Bursluluk sınavı sonuçları tarihi

2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine uygulanan Bursluluk Sınavı 2023 İOKBS'nin açıklanması sayılı günler kala veli ve öğrenciler 2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu araştırıyor. Bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın 30 bin burs kapasitesi de deprem bölgesine ayrıldı. Peki, 2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bursluluk sınavı sonuçları tarihi

2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan 2023 İOKBS sonuçları takvime göre 22 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak. Öğrenci ve veliler sonuçları 'ww.meb.gov.tr' adresi üzerinden sorgulayabilecek.

Bursluluk sınavı sonuçları tarihi

Bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan ve kontenjanın 30 bininin deprem bölgesine ayrılan bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinde duyurulacak.