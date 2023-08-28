2023 KYK ücretleri ne kadar? İşte güncel KYK yurt ücretleri

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanan milyonlarca öğrenci 2023 KYK yurt başvurularını yapacakken 2023 KYK ücretleri ne kadar sorusunu gündeme getirdi. 2023-2024 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuya dair bir açıklama yapılmaması karşın güncel KYK yurt ücretleri belli oldu. Peki, 2023 KYK ücretleri ne kadar? İşte güncel KYK yurt ücretleri

2023 KYK yurt ücretleri ne kadar sorusu üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tarafından gündeme getiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2023 KYK yurt ücretleri araştırması tüm kentlerde artan kira ücretleri ve yaşanan hayat pahalılığı sebebiyle öğrenciler için kritik bir gündem meselesi. Milyonlarca üniversiteli öğrencinin merakla beklediği 2023 – 2024 eğitim-öğretim yılı KYK yurt ücretleri geçtiğimiz günlerde açıklandı.Peki, 2023 KYK ücretleri ne kadar? İşte güncel KYK yurt ücretleri

2023 KYK ücretleri ne kadar?

2023-2024 öğretim yılının başlamasına az bir süre kala KYK yurtlarının fiyatları belli oldu. Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında fiyatlar 345 lira ila 570 lira arasında değişiyor.

Güncel KYK yurt ücretleri

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından belirlenen yurt ücretleri şu şekilde: