2023 TCDD işçi alımı! TCDD işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? TCDD işçi alımı başvuruları nereden yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 2023 yılı için istihdam etmek üzere işçi alımı gerçekleştireceğini ilan etti. 114 işçi alımı yapacağını duyuran TCDD'nin ilanına başvurmak isteyen adaylar 2023 TCDD işçi alımı! TCDD işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, TCDD işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte 2023 TCDD işçi alımına dair detaylar.

2023 TCDD işçi alımı | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) istihdam etmek üzere 114 işçi alacağını duyurdu. TCDD’nin ilanına başvurmak isteyen yurttaşlar ise TCDD işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler sorularını gündeme getirdi. Peki, TCDD işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte 2023 TCDD işçi alımına dair detaylar.

2023 TCDD işçi alımı





Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), tarafından yayımlanan ilanda taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı yapacak. TCDD teşkilatına alınacak 114 sürekli işçi için KPSS şartı aranmayacak. İstihdam edilen işçiler Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Malatya ve Sivas'ta görevlendirilecek. 144 kişiden; 86 Makine Bakımcısı, 13 Kaynakçı, 15 Makine Teknisyeni alımı yapılacak.

TCDD işçi alımı ne zaman?

Türkiye İş Kurumunun ilanına göre TCDD işçi alımı müracaatları için son gün 3 Kasım. TCDD işçi alımı başvuruları için adayların 30 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında müracaat etmesi bekleniyor.

TCDD işçi alımı başvuru şartları neler?

86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak.

Aranan şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi "Duyurular" bölümünde yer alacak.

TCDD DUYURULAR EKRANI

2023 TCDD işçi alımı başvuruları nasıl yapılır?





TCDD işçi alımı başvuruları başladı. Başvurular tcdd.gov.tr ekranından ya da e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleşecek.

İşte başvuru ekranı;

TCDD BAŞVURU EKRANI

TCDD E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ