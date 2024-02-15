2023'te dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı: İstanbul zirvede

İstanbul, 2023′te 20 milyonu aşkın uluslararası turistin gelmesiyle dünyanın en çok ziyaret edilen şehri oldu. Dünyanın en iyi şehir destinasyonu ise Paris olarak belirlendi.

Küresel pazar araştırma şirketi Euromonitor International, 2023'ün en çok ziyaret edilen şehirlerini açıkladı.

Geçen yıl en çok uluslararası turistin geldiği şehir İstanbul oldu. Antalya'nın 4'üncü sırada yer aldığı listeye göre geçen sene en çok ziyaret edilen 10 şehir şunlar oldu:

1. İstanbul, Türkiye

2. Londra, Birleşik Krallık

3. Dubai, BAE

4. Antalya, Türkiye

5. Paris, Fransa

6. Hong Kong

7. Bangkok, Tayland

8. New York, ABD

9. Cancun, Meksika

10. Mekke, Suudi Arabistan

Euromonitor International, 2023 yılı için 'Dünyanın en iyi 100 şehir destinasyonu' listesini de açıkladı. Rapor, şehirleri turizm altyapısı, sağlık ve güvenlik, sürdürülebilirlik, turizm performansı ve daha fazlasını içeren altı kategoride 55 ölçüm kullanarak karşılaştırdı.

Listenin ilk 20 sırasında yer alan şehirler şöyle:

1. Paris, Fransa

2. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

3. Madrid, İspanya

4. Tokyo, Japonya

5. Amsterdam, Hollanda

6. Berlin, Almanya

7. Roma, İtalya

8. New York, Amerika Birleşik Devletleri

9. Barselona, İspanya

10. Londra, Birleşik Krallık

11. Singapur, Singapur

12. Münih, Almanya

13. Milano, İtalya

14. Seul, Güney Kore

15. Dublin, İrlanda

16. Osaka, Japonya

17. Hong Kong, Hong Kong SAR

18. Viyana, Avusturya

19. Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri

20. Lizbon, Portekiz