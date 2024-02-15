2023'te dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı: İstanbul zirvede
İstanbul, 2023′te 20 milyonu aşkın uluslararası turistin gelmesiyle dünyanın en çok ziyaret edilen şehri oldu. Dünyanın en iyi şehir destinasyonu ise Paris olarak belirlendi.
Küresel pazar araştırma şirketi Euromonitor International, 2023'ün en çok ziyaret edilen şehirlerini açıkladı.
Geçen yıl en çok uluslararası turistin geldiği şehir İstanbul oldu. Antalya'nın 4'üncü sırada yer aldığı listeye göre geçen sene en çok ziyaret edilen 10 şehir şunlar oldu:
2. Londra, Birleşik Krallık
3. Dubai, BAE
4. Antalya, Türkiye
5. Paris, Fransa
6. Hong Kong
7. Bangkok, Tayland
8. New York, ABD
9. Cancun, Meksika
10. Mekke, Suudi Arabistan
Euromonitor International, 2023 yılı için 'Dünyanın en iyi 100 şehir destinasyonu' listesini de açıkladı. Rapor, şehirleri turizm altyapısı, sağlık ve güvenlik, sürdürülebilirlik, turizm performansı ve daha fazlasını içeren altı kategoride 55 ölçüm kullanarak karşılaştırdı.
Listenin ilk 20 sırasında yer alan şehirler şöyle:
2. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
3. Madrid, İspanya
4. Tokyo, Japonya
5. Amsterdam, Hollanda
6. Berlin, Almanya
7. Roma, İtalya
8. New York, Amerika Birleşik Devletleri
9. Barselona, İspanya
10. Londra, Birleşik Krallık
11. Singapur, Singapur
12. Münih, Almanya
13. Milano, İtalya
14. Seul, Güney Kore
15. Dublin, İrlanda
16. Osaka, Japonya
17. Hong Kong, Hong Kong SAR
18. Viyana, Avusturya
19. Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri
20. Lizbon, Portekiz