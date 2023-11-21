2023'te ek bütçe alan İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın 4 yıllık çalışmaları hakkında kitap hazırladı

2023 yılında 1 milyar 631 milyon TL olarak belirlenen bütçesi Temmuz ayında 2 milyar 497 milyon TL'ye çıkarılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020-2023 arasındaki çalışmalarını kitaplaştırdı.

2018 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bütçesi ve hazineden aldığı pay her geçen yıl ile birlikte artıyor.

Genel seçimlerin yapıldığı 2023 yılında ek bütçe alan kurum, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020, 2021, 2022 ve 2023'ün ilk altı ayındaki çalışmalarını kitaplaştırdı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve dört ciltten oluşan kitaba "Aşkınan Koşan Yorulmaz" adı verildi.

Kitapta, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantılar, açılışlar, törenler, buluşmalar fotoğraflarla anlatıldı.

Ziyaretler, mesajlar, kabuller ve telefon görüşmelerinin bulunduğu kitapta Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı 2020 yılında da aynı isimle Erdoğan'ın bir yılının anlatıldığı bir kitap hazırlamıştı.

Erdoğan'ın 2023 yılının ilk 6 ayı için hazırlanan kitabın ön sözünde, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan 2023, hem geçmişe dönük yapılan eserlerin yüz akı hem de geleceğe atılacak olan dev bir adımın başlangıç yılı olacaktır. Yıllardır hayal ve hedeflerini Türkiye Yüzyılı için inşa eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışan eserlerin gururuyla, yeni bir yüzyılın da vizyonunu başlattı. Türkiye'nin son yıllarda maruz kaldığı terörü bitirmeye yönelik attığı adımlar ve karşılaştığı siyasi ve küresel krizlerle başarılı mücadelesinin haklı gururuyla, Türkiye Yüzyılı'nın sağlam bir temel üzerine inşa edileceğinin teminatı verilmiş oldu. Milletimizin verdiği destek ve güvenle daha güçlü bir Türkiye için yoluna devam eden Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya arenasında Türkiye'nin stratejik önemine haiz hamleleriyle adeta yeni bir doğuşun da sinyallerini verdi."

2023 BÜTÇESİ REKOR KIRDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 2023 yılı için 1 milyar 631 milyon TL olarak belirlenen bütçesi, temmuz ayında TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen ek bütçe ile 2 milyar 497 milyon TL’ye çıkarıldı. İletişim Başkanlığı'nın sadece eylül ayı harcamasının ise 201 milyon 419 bin TL olduğu bildirildi.

Başkanlığın ocak-eylül dönemindeki toplam harcaması ise kayıtlara, 2 milyar 59 milyon 340 TL olarak geçti.

İletişim Başkanlığı'nın 2024 yılında 4 milyar 126 milyon 595 bin TL, 2025'te 5 milyar 328 milyon 674 bin TL, 2026'da ise 6 milyar 67 milyon 838 bin TL'ye ulaşması öngörülüyor.