2023 The Game Awards ne zaman? İşte Game Awards yılın en iyi oyunu adayları
2023 The Game Awards töreninin gerçekleşmesine sayılı günler kala video oyun hayranları 2023 The Game Awards ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. The Game Awards yılın en iyi oyunu adayları arasında pek çok iddialı oyun bulunuyor. Peki, 2023 The Game Awards ne zaman? İşte Game Awards yılın en iyi oyunu adayları...
Her yıl Aralık ayında ABD'de düzenlenen The Game Awards törenine sayılı günler kala birçok bilgisayar oyunu hayranı 2023 The Game Awards ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. 2023'te piyasaya çıkan çok sayıda iddialı oyun Game Awards yılın en iyi oyunu adayları arasında yer alıyor. Peki, Twitch, YouTube, Twitter vb. pek çok alandan canlı yayınlanacak olan 2023 The Game Awards ne zaman? İşte Game Awards yılın en iyi oyunu adayları!
2023 The Game Awards ne zaman?
Bu yılın en iyi video oyununun seçileceği 2023 The Game Awards etkinliği 8 Aralık Cuma gecesi Türkiye saatiyle 03.30'da gerçekleşecek. The Game Awards etkinliğini izlemek isteyen video oyun severler The Game Awards'ın Twitch, YouTube, Twitter vb. sosyal mecralarında gerçekleşecek olan canlı yayındanı takip edebilecekler.
Game Awards yılın en iyi oyunu adayları
Yılın Oyunu
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- Marvel's Spider-Man 2
- Resident Evil 4
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi Anlatı
- Alan Wake 2
- Baldur’s Game 3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Final Fantasy XVI
- Marvel’s Spider-Man 2
En İyi Sanat Yönetmenliği
- Alan Wake 2
- Hi-Fi Rush
- Lies of P
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi Skor ve Müzik
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XVI
- Hi-Fi Rush
- Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi Ses Tasarımı
- Alan Wake 2
- Dead Space
- Hi-Fi Rush
- Marvel’s Spider-Man 2
- Resident Evil 4
En İyi Performans
- Ben Starr
- Cameron Monaghan
- Idris Elba
- Melanie Liburd
- Neil Newbon
- Yuri Lowenthal
Erişilebilirlikte Yenilik
- Diable IV
- Forza Motorsport
- Hi-Fi Rush
- Marvel’s Spider-Man 2
- Mortal Kombat 1
- Street Fighter 6
Etkileyici Oyunlar
- A Space for the Unbound
- Chants of Sennaar
- Goodbye Volcano High
- Tchia
- Terra Nil
- Venba
En İyi Devam Eden Oyun
- Apex Legends
- Cyberpunk 2077
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Genshin Impact
En İyi Topluluk Desteği
- Baldur’s Gate 3
- Cyberpunk 2077
- Destiny 2
- Final Fantasy XIV
- No Man’s Sky
En İyi Bağımsız Oyun
- Cocoon
- Dave the Diver
- Dredge
- Sea of Stars
- Viewfinder
En İyi İlk Bağımsız Oyun
- Cocoon
- Dredge
- Pizza Tower
- Venba
- Viewfinder
En İyi Mobil Oyun
- Final Fantasy VII: Ever Crisis
- Hello Kitty Island Adventure
- Honkai: Star Rail
- Monster Hunter Now
- Terra Nil
En İyi VR/AR Oyunu
- Gran Turismo 7
- Horizon Call of the Mountain
- Humanity
- Resident Evil Village VR Mode
- Synapse
En İyi Aksiyon Oyunu
- Armored Core VI
- Dead Island 2
- Ghostrunner 2
- Hi-Fi Rush
- Remnant 2
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
- Alan Wake 2
- Marvel’s Spider-Man 2
- Resident Evil 4
- Star Wars Jedi: Survivor
- Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi RPG
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XVI
- Lies of P
- Sea of Stars
- Starfield
En İyi Dövüş Oyunu
- God of Rock
- Mortal Kombat 1
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Pocket Bravery
- Street Fighter 6
En İyi Aile Oyunu
- Disney Illusion Island
- Party Animals
- Pikmin 4
- Sonic Superstars
- Super Mario Bros. Wonder
En İyi Sim/Strateji Oyunu
- Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp
- Cities: Skylines 2
- Company of Heroes 3
- Fire Emblem Engage
- Pikmin
En İyi Spor/Yarış Oyunu
- EA Sports FC 24
- F1 23
- Forza Motorsport
- Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
- The Crew Motorfest
En İyi Çok Oyunculu Oyun
- Baldur’s Gate 3
- Diablo IV
- Party Animals
- Street Fighter 6
- Super Mario Bros. Wonder
En İyi Uyarlama
- Castlevania: Nocturne
- Gran Turismo
- The Last of Us
- The Super Mario Bros. Movie
- Twisted Metal
En Çok Beklenen Oyun
- Final Fantasy VII Rebirth
- Hades II
- Like A Dragon: Infinite Wealth
- Star Wars Outlaws
- Tekken 8
Yılın İçerik Yaratıcısı
- @ironmouse
- @chrisbratt / People Make Games
- @quakity
- @spreenDMC
- @sypherpk
En İyi E-spor Oyunu
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- PUBG Mobile
- Valorant
En İyi E-spor Sporcusu
- Faker
- Zywoo
- Demon1
- Hydra
- Rule
- Imperialhal
En İyi E-spor Takımı
- Evil Geniuses
- Fnatic
- Gaimin Gladiators
- JD Gaming
- Team Vitality
En İyi E-spor Antrenörü
- Potter
- Zonic
- Gunba
- XTQZZZ
- Homme
En İyi E-spor Etkinliği
- 2023 League of Legends Dünya Şampiyonası
- Blast.TV Paris Major 2023
- Evo 2023
- The International 2023
- Valorant Şampiyonası 2023