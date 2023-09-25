2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı başvurusu nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2023 Uzman Öğretmenlik Sınavına dair sınava katılacak adaylar 2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı başvurusu nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar sorularını gündeme getiriyor. Peki, 25 Eylül ile 4 Kasım 2023 tarihleri arasında başvuru süreci gerçekleşecek olan 2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı başvurusu nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

2023 Uzman Öğretmenlik Sınavına sayılı günler kala sınava katılacak adaylar 2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı başvurusu nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar sorularını gündeme getiriyor. Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne göre yılda bir kez gerçekleştirilen Uzman Öğretmenlik Sınavı başvuruları 25 Eylül 4 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. Peki, 2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı başvurusu nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı başvurusu nereden yapılır?

MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu bakanlığın internet sitesinde yayınlanmasının ardından Uzman Öğretmenlik Sınavı başvuru işlemleri için de adımlar belli olmuş oldu.

2023 Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavı başvuruları için adaylar işlemlerini 25 Eylül - 4 Kasım 2023 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Adayların sınava katılıp katılamayacağını ise kadrolarının bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu karar verecek.

2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı başvuru ücreti ne kadar?

2023 Uzman Öğretmenlik Sınavına başvuruda bulunacak adaylar için sınav başvuru ücreti Bakanlık tarafından 530 lira olarak açıklandı. Adayların başvuru ücretini sınav başvuru esnasında ya da öncesinde yapması isteniyor.

2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman?

25 Eylül 4 Kasım 2023 tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı yani 2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek. 5'er seçenekli 100 sorunun sorulacağı sınavın süresi 150 dakika olacakken saat 10.00'da başlayacak olan sınav tüm kentlerde yer alan sınav merkezlerinde olacak.

2023 Uzman Öğretmenlik Sınava Giriş Belgesi ne zaman çıkacak?

Başvuru sürecini tamamlayan adayların 2023 Uzman Öğretmen Sınavına giriş belgeleri 13 Kasım 2023'te “http://www.meb.gov.tr” internet adresinden yayımlanacak.

Uzman Öğretmenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzman Öğretmenlik Sınav sonuçları 24 Kasım 2023'ten itibaren “http://www.meb.gov.tr”, “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinden ilan edilecek.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.