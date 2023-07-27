2023 yılı ek bütçesi Resmi Gazete'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşında yüzde 39 oranında artış öngören 1,1 trilyon liralık 2023 yılı ek bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklendi.

Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.

Söz konusu bütçe ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşında yüzde 39 oranında artış öngörüyor.

CHP’nin “Merkez Bankası para basacak”, İYİ Parti’nin “IMF programı” ve Yeşil Sol Parti'nin de "İktidarın politikalarının iflas belgesi" eleştirilerine karşın AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.