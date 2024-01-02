2023 yılında en çok kazanan 10 sporcu belli oldu

Geçen yılın en fazla gelir elde eden 10 sporcusu belli oldu. İlk üçte futbolcular yer aldı. Kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Cristiano Ronaldo zirvenin sahibi olurken, Messi ikinci, Mbappe üçüncülüğü elde etti. Bu üç ismi Lebron James takip etti.

Spor 02.01.2024 10:52 Giriş: 02.01.2024 10:52

Güncelleme: 02.01.2024 10:56 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

2023 yılında dünyanın en fazla kazanan 10 sporcusu Forbes dergisi tarafından listelendi. Derginin listesinde, Suudi Arabistan etkisi dikkat çekti. Suudiler’in imaj düzeltmek için harcadığı para doğrultusunda, dünyanın en çok kazanan sporcularının gelirleri geçen yıla oranla yüzde 12 arttı. Listenin 1 numarasında Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Nassr’da forma giyen Portekizli Cristiano Ronaldo, 136 milyon dolarla yer aldı. ABD’de Inter Miami’de oynayan Arjantinli yıldız Lionel Messi, 130 milyon dolarla listenin 2 numarası oldu. Ülkesinin takımlarından PSG’de top koşturan Fransız Kylian Mbappe ise 120 milyon dolarla 3. sıraya yerleşti. Listedeki 10 sporcunun toplam geliri 1 milyar 117 milyon doları (33 milyar TL) buldu. İşte 2023’ün en fazla kazanan 10 sporcusu ve dolar cinsinden gelirleri: 1. Cristiano Ronaldo - Futbolcu (136) 2. Lionel Messi - Futbolcu (130) 3. Kylian Mbappe - Futbolcu (120) 4. Lebron James - Basketbolcu (119,5) 5. Canelo Alvarez - Boksör (110) 6. Dustin Johnson - Golfçü (107) 7. Phil Mickelson - Golfçü (106) 8. Stephen Curry - Basketbolcu (104,5) 9. Roger Federer - Tenisçi (95) 10. Kevin Durant - Basketbolcu (89)