2024 Adana Seçim Sonuçları: İşte Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları

Türkiye 31 Mart’ta sandık başına giderek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de seçim sonuçları belli oldu. CHP'li Zeydan Karalar ile AKP'li Fatih Mehmet Kocaispir arasında geçen 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kazanan isim belli oldu. Peki, 2024 Adana seçim sonuçları ne oldu? İşte Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları

Türkiye 31 Mart’ta milyonlarca seçmenin katılımıyla sandık başına giderek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Seçime katılımın yüksek olduğu Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'li Zeydan Karalar ile AKP'li Fatih Mehmet Kocaispir arasında yarış yaşandı. Peki, 2024 Adana seçim sonuçları ne oldu? İşte Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları

2024 Adana Seçim Sonuçları

2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan Zeydan Karalar 550.256 oy ile %46 oy alarak Adana'da seçimin kazanan ismi oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları

CHP'nin adayı Zeydan Karalar'ın kazandığı 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yarışan partilerin aldıkları oy ve oy oranları şu şekilde:

CHP: 545.833 (%46.54)

AKP: 439.165 (%37.45)

DEM Parti: 63.715 (%5.43)

İyi Parti: 50.241 (%4.28)

YRP: 21.970 (%1.87)

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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Türkiye 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için sandık başına giderek oy kullandı. Yurt genelinde yüzde 76 olduğu seçimde, CHP çok sayıda ilke imza atarken Cumhur İttifakı büyük bir hüsran yaşadı.

CHP seçimin kazanan partisi oldu. AKP, yurt genelinde ciddi bir kan kaybı yaşadı. CHP İstanbul ve Ankara'da yarışı açık farkla önde tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu rakibi Murat Kurum'a 10, Mansur Yavaş ise Turgut Altınok'a yaklaşık 30 puan fark attı.

İstanbul'da CHP, 14 olan belediye sayısını 25'e çıkardı. Ankara'da da büyük bir sıçrama yapıldı ve 3 olan mevcut belediye sayısı 16'yı buldu.

İzmir'de de Cemil Tugay'la üstünlüğünü koruyan CHP, yanı sıra Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Antalya, Afyon, Burdur, Kütahya, Artvin, Zonguldak, Adıyaman, Kırşehir, Kilis, Kastamonu'nun da aralarında olduğu 35'ten fazla kentte galip geldi.

CHP 11 büyükşehir belediyesinin üstüne 4 büyükşehir daha ekledi.

CHP'li Vahap Seçer, MHP'li rakibine 30 puandan fazla fark attı. Adana'da da Zeydan Karalar, AKP'li rakibinden 10 puan fazla oy aldı.

Hatay'da CHP ile AKP arasında başa baş bir mücadele söz konusu.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Yozgat'ta ve Şanlıurfa'da yarışı önde tamamladı. MHP 8 kentte başarı sağladı. İYİ Parti Nevşehir'i kazanırken, Ordu'da az farkla kaybetti. Büyük Birlik Partisi, Sivas'ta AKP ile girdiği rekabette üstün geldi.

SOL Parti ise Dersim’in Hozat ilçesinde ve Aksaray’ın Saratlı beldesinde ipi önde göğüsleyerek önemli bir başarıya imza attı.

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