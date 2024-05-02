2024 anneler günü ne zaman? Anneler günü ayın kaçında? Anneler günü nasıl ortaya çıktı?

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Anneler Gününün ne zaman olduğu gündem oldu. Her yıl Mayıs ayında kutlanan anneler günü ayın kaçında sorusu pek çok yurttaş tarafından araştırılıyor. Peki 2024 anneler günü ne zaman? İşte anneler günü ayın kaçında sorusunun cevabı ve detaylar…

Dünya genelinde her yıl Mayıs ayında kutlanan anneler günü için Mayıs ayının gelmesiyle birlikte geri sayım başladı. Anneler gününün Mayıs'ın kaçında kutlandığı ise pek çok yurttaş tarafından merak konusu. Peki 2024 anneler günü ne zaman? İşte Anneler günü ayın kaçında sorusunun cevabı ve detaylar…

2024 Anneler günü ne zaman?

Mayıs ayının ikinci pazar gününde dünya genelinde her sene kutlanan anneler günü 2024’te 12 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir.

Anneler günü ayın kaçında?

2024 yılı için anneler günü 12 Mayıs Pazar günü olarak takvimlerde işaretlendi.

Anneler günü nasıl ortaya çıktı?

Anneler Günü, modern kutlamalarıyla birlikte 20. yüzyılda gelişti, ancak kökenleri çok daha eskilere dayanıyor. Antik Yunan'da ve Roma'da, tanrıça Rhea ve Cybele gibi bereket tanrıçalarına adanmış törenler vardı. Hristiyanlık'ta ise, Meryem Ana'ya adanmış günler ve törenler bulunuyordu.

Modern Anneler Günü'nün doğuşu ise Anna Jarvis adlı bir Amerikalı aktivist ve öğretmenin 20. yüzyılın başlarında annesini anma amacıyla başlattığı bir girişime dayanır. Anna Jarvis, 1905 yılında annesinin ölümünden sonra, annesinin anısını yaşatmak için bir "Anneler Günü"nün oluşturulması fikrini benimsedi. 1908'de ilk Anneler Günü etkinliği, West Virginia'daki bir Methodise kilisesinde gerçekleşti. Daha sonra bu kutlama tüm Amerika'ya yayıldı.

Anna Jarvis, Anneler Günü'nün resmi tatil ilan edilmesi için yoğun bir kampanya yürüttü. 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson, Anneler Günü'nü Mayıs ayının ikinci Pazarı olarak ulusal bir tatil ilan etti.

Ancak, Anna Jarvis, ticarileşen ve reklam endüstrisinin egemen olduğu modern Anneler Günü kutlamalarından rahatsız oldu. Onun asıl amacı, annelere olan sevgiyi ifade etmek ve anneliğin kutsallığını vurgulamaktı. Dolayısıyla, modern Anneler Günü, Anna Jarvis'ın ilk vizyonundan biraz farklı bir şekilde gelişti, ancak yine de annelere olan sevgiyi ifade etmek ve onları onurlandırmak için önemli bir gün olarak kabul ediliyor.