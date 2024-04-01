2024 Antalya Seçim Sonuçları: İşte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları

Türkiye 31 Mart’ta sandık başına giderek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de seçim sonuçları belli oldu. CHP'li Muhittin Böcek ile AKP'li Hakan Tütüncü arasında geçen 2024 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kazanan isim belli oldu. Peki, 2024 Antalya seçim sonuçları ne oldu? İşte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları

Türkiye 31 Mart’ta milyonlarca seçmenin katılımıyla sandık başına giderek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Seçime katılımın yüksek olduğu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'li Muhittin Böcek ile AKP'li Hakan Tütüncü arasında yarış yaşandı. Peki, 2024 Antalya seçim sonuçları ne oldu? İşte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları

2024 Antalya Seçim Sonuçları

2024 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan Muhittin Böcek 705.062 oy ile %48.64 oy alarak Antalya'da seçimin kazanan ismi oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları

CHP'nin adayı Muhittin Böcek'in kazandığı 2024 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yarışan partilerin aldıkları oy ve oy oranları şu şekilde:

CHP: 705.673 (%48.64)

AKP: 580.833 (%40.03)

DEM Parti: 45.053 (%3.11)

İyi Parti: 38.876 (%1.18)

YRP: 17.121 (%1.87)

Zafer Partisi: 24.108 (%1.66)

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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Türkiye 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için sandık başına giderek oy kullandı. Yurt genelinde yüzde 76 olduğu seçimde, CHP çok sayıda ilke imza atarken Cumhur İttifakı büyük bir hüsran yaşadı.

CHP seçimin kazanan partisi oldu. AKP, yurt genelinde ciddi bir kan kaybı yaşadı. CHP İstanbul ve Antalya'da yarışı açık farkla önde tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu rakibi Murat Kurum'a 10, Mansur Yavaş ise Turgut Altınok'a yaklaşık 30 puan fark attı.

İstanbul'da CHP, 14 olan belediye sayısını 25'e çıkardı. Antalya'da da büyük bir sıçrama yapıldı ve 3 olan mevcut belediye sayısı 16'yı buldu.

İzmir'de de Cemil Tugay'la üstünlüğünü koruyan CHP, yanı sıra Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Antalya, Afyon, Burdur, Kütahya, Artvin, Zonguldak, Adıyaman, Kırşehir, Kilis, Kastamonu'nun da aralarında olduğu 35'ten fazla kentte galip geldi.

CHP 11 büyükşehir belediyesinin üstüne 4 büyükşehir daha ekledi.

CHP'li Vahap Seçer, MHP'li rakibine 30 puandan fazla fark attı. Antalya'da da Muhittin Böcek, AKP'li rakibinden 10 puan fazla oy aldı.

Hatay'da CHP ile AKP arasında başa baş bir mücadele söz konusu.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Yozgat'ta ve Şanlıurfa'da yarışı önde tamamladı. MHP 8 kentte başarı sağladı. İYİ Parti Nevşehir'i kazanırken, Ordu'da az farkla kaybetti. Büyük Birlik Partisi, Sivas'ta AKP ile girdiği rekabette üstün geldi.

SOL Parti ise Dersim’in Hozat ilçesinde ve Aksaray’ın Saratlı beldesinde ipi önde göğüsleyerek önemli bir başarıya imza attı.

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