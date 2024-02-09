2024 ara transfer sezonu ne zaman bitiyor? Ara transfer sezonu tarihi

Süper Lig’de ilk dönemin sonuna gelinmesiyle birlikte başlayan 2024 ara transfer sezonunun ne zaman biteceği sorusu pek çok sporseverin gündemini meşgul etmeye başladı. Pek çok futbol oyuncusunun ara transfer döneminde kulüplerinin değişmesi ön görülüyor. Peki, ara transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte ara transfer sezonu tarihi…

Futbol liglerinde ilk döneminde sona gelinmesiyle birlikte sporseverlerin gündeminde 2024 ara transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusu almaya başladı. Yerli-yabancı spor kulüplerini takip eden çok sayıda futbol sever ilgiyle takip ettikleri oyuncuların ara transfer sezonunun bitiminde hangi kulüple anlaşacağını merak ediyor. Peki, ara transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte ara transfer sezonu tarihi…

2024 ara transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) transfer sezonunun tarihlerini sezon başında açıklamıştı. TFF’nin açıkladığı bilgilere göre 2024 ara transfer sezonu 9 Şubat 2024 Cuma günü bitecek.

2024 ara transfer sezonu ne zaman başladı?

2024 ara transfer sezonu tarihi Türkiye’deki tüm kulüpler için 11 Ocak 2024 Pazartesi günü başladı.

Transfer sezonu tarihi

TFF’nin duyurusuna göre 2023-2024 futbol liglerinde yaz transfer sezonu 26 Haziran Pazartesi günü ile 15 Eylül Cuma günü arasında sürecekken 2024 ara transfer dönemi 11 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Şubat 2024 Cuma günü bitecek.

TFF’den yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.