2024 araştırma görevlisi maaşları: Ocak zammı sonrası araştırma görevlisi maaşı ne kadar?

2024 memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2024 zamlı araştırma görevlisi maaşları da belli oldu. Peki Ocak zammı sonrası araştırma görevlisi maaşı ne kadar? İşte 2024 araştırma görevlisi maaşları!

2024 araştırma görevlisi maaşları | 2024 memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerilerinin açıklanmasıyla birlikte 2024 araştırma görevlisi maaşları da belli oldu. Geçtiğimiz dönem 29 bin 525 lira oldu araştırma görevlisi maaşları yüzde 49.25 oranında zamlandı. 22 bin 938 lira olan en düşük memur aylığı Ocak zammıyla birlikte 34 bin 372 lira oldu. Peki Ocak zammı sonrası araştırma görevlisi maaşı ne kadar? İşte 2024 araştırma görevlisi maaşları!

2024 araştırma görevlisi maaşları

Unvan Derece 2023 Temmuz 2024 Ocak Araştırma Görevlisi 7/1 31.763 ₺ 48.003 ₺

Ocak zammı sonrası araştırma görevlisi maaşı ne kadar?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak zammı sonrası araştırma görevlisi maaşları 31.763 liradan 48.003 liraya yükselmiş oldu.

En düşük memur maaşı 34 bin lira oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu kapsamda, Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 15 artış öngörülmüştü. 2023 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 37,57 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,25 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 artış yapıldı. Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 37,57 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.