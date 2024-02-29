2024 Artık Gün Doodle oldu | Artık gün ve artık yıl nedir?

Google 29 Şubat 2024 artık gün tarihini doodle olarak yayınladı. Artık günün Google tarafından doodle olarak yayınlanmasıyla birlikte yurttaşlar artık gün ve artık yıl nedir sorularını gündeme getirdi. Peki, Artık gün ve artık yıl nedir? Artık gün ve artık yıl nasıl oluşur? İşte detaylar...

Artık gün nedir? Artık gün nasıl oluşur? Takvimlerin 29 Şubat'ı göstermesiyle birlikte 4 yılda bir gerçekleşen artık gün hesabı bugün yaşanıyor. Dünyanın güneş etrafındaki bir tam tur dönüşü esas alınarak hazırlanan takvimlerimizin düzenli olabilmesi için 4 yılda bir Şubat ayının 28 değil 29 gün hesaplanması sebebiyle oluşan artık gün yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Artık gün ve artık yıl nedir? Artık gün ve artık yıl nasıl oluşur? İşte detaylar...

2024 Artık Gün Doodle oldu

Özel günlere dönük Doodle isimli animasyonlar hazırlayan Google 2024 artık gün için de bir doodle hazırlayarak ziyaretçilerini karşıladı. Ana sayfasında '2024 Artık Gün' doodle'i hazırlayan Google kullanıcılarını şaşırttı.

Artık yıl nedir?

Artık yıl, Miladî takvimde 365 gün yerine 366 günü olan bir yıldır. Bu fazladan gün, normalde 28 gün olan Şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesiyle sağlanır.

Bu dört yılda bir yapılan uygulamanın nedeni, Dünya'nın Güneş çevresindeki dönüş süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam bir sayı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen, normal bir takvim yılı 365 gün olarak kabul edilir.

Artık yıl nasıl hesaplanır?

Artık yıl hesaplaması genelde 4 rakamının katı olan yıllara dayanır:

1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068 gibi. Ancak, bu kuralın iki istisnası vardır:

100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e tam bölünebilenler artık yıldır. Örneğin, 1600 ve 2000 yılları artık yıldır ancak 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Bu istisna, bir astronomik yılın ortalama uzunluğunun 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı düzeltmek içindir.

Hesabı daha da hassas hâle getirmek için, -400'e tam olarak bölünebilen ancak -4000'e tam olarak bölünebilen yıllar artık yıl olarak kabul edilmez:

Örneğin, 4000, 8000 ve 12000 yılları 400'e tam bölünebilir, ancak artık yıl olarak kabul edilmez.

29 Şubat tarihleri

Dört yılda bir gerçekleşen 29 Şubat tarihlerinin bir bölümü şu şekilde: