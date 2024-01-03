2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvuruları ve ödeme günü ne zaman?

Askerlik görevini bedelli olarak tamamlamak isteyen adaylar 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar ve bedellik askerlik başvuruları, ödeme günü ne zaman sorularını araştırıyor. Bedelli askerlik başvuruları ve ödeme günü ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2024 bedelli askerlik başvurularını adaylardan almaya başlayacak. 2024 memur maaşları zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2024 bedelli askerlik ücreti de değişti. Peki, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvuruları ve ödeme günü ne zaman? İşte detaylar.

2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2024 bedelli askerlik ücreti yeni yılda memur zammının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 49.25 olarak duyurulmasının ardından 2024 bedelli askerlik ücreti de aynı oranda arttı.

2024 bedelli askerlik ücreti memur ve memur emeklilerine gelen yüzde 49.25 zammın ardından 182 bin 608 TL'ye yükseldi.

2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2023 bedelli askerlik ücreti MSB tarafından 1 Temmuz -30 Aralık 2023 dönemi için 122.350,80 lira olarak açıklanmıştı.

Bedelli askerlik başvuruları ve ödeme günü ne zaman?

Bedelli askerlik başvuruları ve ödeme gününe dair MSB henüz bir açıklama yapmadı. Bakanlıktan konuyla ilgili açıklama geldiğinde bedelli askerlik başvuru ve ödeme tarihlerine ilişkin detayları haberimizde bulabileceksiniz.

Bedelli askerlik başvuruları nereden yapılır?

Bedelli askerlik başvurusu yapacak adayların yoklaması henüz gerçekleşmemişse e-Devlet’ten ya da askerlik şubesinden başvuru işlemini gerçekleştirecek. Bedelli askerlik yapacak kişinin yoklaması var ise yine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubesinden işlemini tamamlayacak ve Aile hekiminden sağlık muayenesini tamamlayarak ‘Askerliğe elverişlidir’ sağlık raporunu alması gerekmektedir.

Sonrasında e-Devlet veya askerlik şubesinden celp tercihini gerçekleştirecek ve ödeme işlemine geçecek. Ödeme, Milli Savunma Bakanlığı'nda belirtilen bankalardan yapılacak.