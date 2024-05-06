2024 Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları: Kurban kesim bedeli ne kadar?

2024 Kurban Bayramına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 kurban kesim bedeli ne kadar? sorusunu gündeme getiriyor. Kurban kesim bedelinin ne kadar olduğuna dair Diyanet'ten açıklama geldi. İşte 2024 büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları!

Kurban Bayramına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 yılı için kurban kesim bedelinin ne kadar olduğunu ve büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanı konuya dair sosyal medya hesabı Twitter'den bir açıklamada bulunarak 2024 kurban kesim bedelini açıkladı. Peki, 2024 kurban kesim bedeli ne kadar? İşte detaylar ve Diyanet'in açıklaması ve 2024 büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları...

2024 kurban kesim bedeli ne kadar?

2024 kurban kesim bedeli Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlendi.

Buna göre 2024 kurban kesim bedeli yurt içindeki yurttaşlar için 5.950 lira yurt dışındaki yurttaşlar için ise 4.750 Lira lira olarak açıklandı.

Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları

Büyükbaş hayvan kurbanlık 2024 fiyatları 80.000 TL ile 160.000 TL arasında değişirken küçükbaş kurbanlık fiyatları 7.000 ile 18.000 arasında değişkenlik göstermektedir.

Kurban Vekaleti nedir?

Kurbanlık kesme yetisine sahip olmayan kişileri ibadetlerini yerine getirmeleri için kurban kesme yetisine sahip olan başkalarına kurban kesim bedeli olan ücretini verme işlemine kurban vekaleti denir.

Kurban bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 2024 yılı için Diyanet'in paylaştığı takvime göre 5 gün sürecek. 2024 Kurban Bayramı tarihi 16 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında sürecek.

Bayram takvimi şu şekilde: