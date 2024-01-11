2024 CHP belediye başkan adayları: İşte CHP belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP belediye başkan adayları kimler? İşte CHP belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP çok sayıda belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP'li belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP belediye başkan adayları kimler? İşte CHP belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP belediye başkan adayları

CHP Adana Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Adana ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ADANA/Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı : ZEYDAN KARALAR

: ZEYDAN KARALAR ADANA/CEYHAN: KADİR AYDAR

KADİR AYDAR ADANA/POZANTI: ŞENOL EROĞLU

ŞENOL EROĞLU ADANA/SAİMBEYLİ: İSMAİL DURMAZ

İSMAİL DURMAZ ADANA/TUFANBEYLİ: AHMET AKTÜRK

CHP Adıyaman Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Adıyaman ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ADIYAMAN MERKEZ KÖMÜR : HASARİ TALAŞ

: HASARİ TALAŞ ADIYAMAN BESNİ ÇAKIRHÜYÜK: RECEP ÇETİN

RECEP ÇETİN ADIYAMAN BESNİ KESMETEPE: ALİ YILMAZ

ALİ YILMAZ ADIYAMAN BESNİ KÖSECELİ: VEYSEL KORKMAZ

VEYSEL KORKMAZ ADIYAMAN GERGER: NAZİM KAYA

NAZİM KAYA ADIYAMAN SİNCİK: RAMAZAN ŞAHİN

CHP Afyon Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Afyon ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

AFYONKARAHİSAR/MERKEZ: BURCU KÖKSAL

BURCU KÖKSAL AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/ERKMEN: ŞÜKRÜ PANCAR

ŞÜKRÜ PANCAR AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI/DEREÇİNE: ÖMER YILDIZ

ÖMER YILDIZ AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI/YEŞİLÇİFTLİK: DEVRİM ÖLMEZ

DEVRİM ÖLMEZ AFYONLARAHİSAR DİNAR TATARLI: ALİ KÖKSAL

ALİ KÖKSAL AFYONLARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA: MUSTAFA ÇİMEN

MUSTAFA ÇİMEN AFYONLARAHİSAR EMİRDAĞ: BARIŞ CAN

BARIŞ CAN AFYONLARAHİSAR ÇIRIK: İDRİS ERUSLU

İDRİS ERUSLU AFYONLARAHİSAR GEBECELER: MUSTAFA SATILMIŞ

MUSTAFA SATILMIŞ AFYONLARAHİSAR NURİBEY: OSMAN SAĞ

OSMAN SAĞ AFYONLARAHİSAR SÜLÜMENLİ: AHMET SÜRGÜ

AHMET SÜRGÜ AFYONLARAHİSAR SİNANPAŞA AHMETPAŞA: BÜLENT ÖNEY

BÜLENT ÖNEY AFYONLARAHİSAR SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK: CEYLAN KOCATÜRK

CEYLAN KOCATÜRK AFYONLARAHİSAR BAŞMAKÇI: SELÇUK GÖNÜLLÜ

SELÇUK GÖNÜLLÜ AFYONLARAHİSAR DAZKIRI: İSMAİL TAYLAN

İSMAİL TAYLAN AFYONLARAHİSAR İHSANİYE: TUNAY TÜRKMEN

CHP Aksaray Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Aksaray ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

AKSARAY GÜLAĞAÇ: BUĞRA DEMİR

BUĞRA DEMİR AKSARAY GÜZELYURT: RAMAZAN PALA

RAMAZAN PALA AKSARAY BAĞLIKAYA: ALİ AYDOĞDU

ALİ AYDOĞDU AKSARAY HELVADERE: SÜLEYMAN SEVDİ

SÜLEYMAN SEVDİ AKSARAY TAŞPINAR: İSMAİL YILMAZ

İSMAİL YILMAZ AKSARAY GÜLAĞAÇ SARATLI: ZEKİ TÜRKER

ZEKİ TÜRKER AKSARAY YEŞİLTEPE: TAHSİN ÇELİK

CHP Amasya Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Amasya ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

AMASYA/MERKEZ/ZİYARET: EMRE DEDEOĞLU

EMRE DEDEOĞLU AMASYA GÖYNÜCEK: MUSA ATILGAN

MUSA ATILGAN AMASYA HAMAMÖZÜ: HANDAN CANDEMİR AY

HANDAN CANDEMİR AY AMASYA SULUOVA: VEDAT GÜLEK

VEDAT GÜLEK AMASYA TAŞOVA: ÖMER ÖZALP

ÖMER ÖZALP AMASYA MERZİFON: ALP KARGI

CHP Ankara Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Ankara ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ANKARA/BÜYÜKŞEHİR: MANSUR YAVAŞ

MANSUR YAVAŞ ANKARA/ETİMESGUT: ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ANKARA/KAHRAMANKAZAN: SELİM ÇIRPANOĞLU

SELİM ÇIRPANOĞLU ANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSAR: MUSTAFA KOÇAK

CHP Antalya Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Antalya ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ANTALYA AKSU: İSA YILDIRIM

İSA YILDIRIM ANTALYA ALANYA: OSMAN ÖZÇELİK

OSMAN ÖZÇELİK ANTALYA DÖŞEMEALTI: MENDERES DAL

MENDERES DAL ANTALYA ELMALI: HALİL ÖZTÜRK

HALİL ÖZTÜRK ANTALYA FİNİKE: MUSTAFA GEYİKÇİ

MUSTAFA GEYİKÇİ ANTALYA GÜNDOĞMUŞ: NURETTİN SÖNMEZ

NURETTİN SÖNMEZ ANTALYA İBRADI: SERKAN GEDİK

SERKAN GEDİK ANTALYA KAŞ: EROL DEMİRHAN

EROL DEMİRHAN ANTALYA KEMER: NECATİ TOPALOĞLU

NECATİ TOPALOĞLU ANTALYA KEPEZ: MESUT KOCAGÖZ

MESUT KOCAGÖZ ANTALYA KONYAALTI: CEM KOTAN

CEM KOTAN ANTALYA KUMLUCA: MUSTAFA KÖLEOĞLU

MUSTAFA KÖLEOĞLU ANTALYA MANAVGAT: NİYAZİ NEFİ KARA

NİYAZİ NEFİ KARA ANTALYA SERİK: KADİR KUMBUL

CHP Ardahan Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Ardahan ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ARDAHAN GÖLE : GÖKHAN BUDAK

: GÖKHAN BUDAK ARDAHAN POSOF: ERDEM DEMİRCİ

ERDEM DEMİRCİ ARDAHAN HANAK: AYHAN BÜYÜKKAYA

CHP Artvin Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Artvin ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ARTVİN MERKEZ: BİLGEHAN ERDEM

BİLGEHAN ERDEM ARTVİN ARHAVİ: VASFİ KURDOĞLU

VASFİ KURDOĞLU ARTVİN HOPA: UTKU CİHAN

UTKU CİHAN ARTVİN BORÇKA: ERCAN ORHAN

ERCAN ORHAN ARTVİN MURGUL: MEHMET YILDIRIM

CHP Aydın Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Aydın ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

AYDIN MERKEZ : ÖZLEM ÇERÇİOĞLU

: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AYDIN BUHARKENT: ALİ OKKALI

ALİ OKKALI AYDIN EFELER: ANIL YETİŞKİN

ANIL YETİŞKİN AYDIN İNCİRLİOVA: OSMAN GÖKMEN

OSMAN GÖKMEN AYDIN KARPUZLU: TUĞRUL OZAN

TUĞRUL OZAN AYDIN KOÇARLI: ÖZGÜR ARICI

ÖZGÜR ARICI AYDIN KUŞADASI: ÖMER GÜNEL

ÖMER GÜNEL AYDIN KUYUCAK: UĞUR DOĞANCA

UĞUR DOĞANCA AYDIN NAZİLLİ: GAMZE YOLCU METİN

GAMZE YOLCU METİN AYDIN SÖKE: MUSTAFA İBERYA ARIKAN

MUSTAFA İBERYA ARIKAN AYDIN YENİPAZAR: MALİK ERCAN

CHP Balıkesir Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Balıkesir ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR: AHMET AKIN

AHMET AKIN BALIKESİR SUSURLUK: HAKAN YILDIRIM SEMİZER

CHP Bilecik Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Bilecik ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

BİLECİK MERKEZ: MELEK MIZRAK SUBAŞI

MELEK MIZRAK SUBAŞI BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA: ÖZKAN GENEL

ÖZKAN GENEL BİLECİK BOZÜYÜK: MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU

MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU BİLECİK OSMANELİ: İSMAİL ER

İSMAİL ER BİLECİK YENİPAZAR: GÖKHAN ÖZCAN

GÖKHAN ÖZCAN BİLECİK PAZARYERİ: ALİ ŞAHİNOĞLU

ALİ ŞAHİNOĞLU BİLECİK İNHİSAR: CAFER GÜREL

CAFER GÜREL BİLECİK SÖĞÜT: YUSUF SERT

CHP Bitlis Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Bitlis ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

BİTLİS MUTKİ: NURETTİN YOL

NURETTİN YOL BİTLİS HİZAN: CEZAİL AKTAŞ

CHP Bolu Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Bolu ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

BOLU MENGEN: TURHAN BULUT

TURHAN BULUT BOLU MERKEZ KARACASU: EKREM VELİOĞLU

EKREM VELİOĞLU BOLU MUDURNU: DOĞAN ONURLU

CHP Bursa Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Bursa ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

BURSA GÜRSU: HAŞİM ÖZTÜRK

HAŞİM ÖZTÜRK BURSA HARMANCIK: HAŞİM ALİ ARIKAN

HAŞİM ALİ ARIKAN BURSA İZNİK: ALİ SARI

ALİ SARI BURSA KARACABEY: GÖNÜL AVİL

GÖNÜL AVİL BURSA KELES: ORHAN ASLAN

ORHAN ASLAN BURSA ORHANGAZİ: ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR

ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR BURSA OSMANGAZİ: ERKAN AYDIN

ERKAN AYDIN BURSA YILDIRIM: MEHMET ÖNDER MUTLU

CHP Çanakkale Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Çanakkale ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ÇANAKKALE AYVACIK KÜÇÜKKUYU: ABDULMUTTALİP GÜREL

ABDULMUTTALİP GÜREL ÇANAKKALE ECEABAT: SAİM ZİLELİ

SAİM ZİLELİ ÇANAKKALE EZİNE GEYİKLİ: RECAİ YİĞİT

RECAİ YİĞİT ÇANAKKALE GÖKÇEADA: BÜLENT ECEVİT ATALAY

CHP Çankırı Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Çankırı ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ÇANKIRI MERKEZ: İLHAN TEKİN

İLHAN TEKİN ÇANKIRI YAPRAKLI: CESUR ÇAĞLAR

CHP Çorum Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Çorum ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ÇORUM ALACA: HÜSEYİN TÜRK

HÜSEYİN TÜRK ÇORUM BOĞAZKALE: DURAN YAZIROĞLU

DURAN YAZIROĞLU ÇORUM KARGI: HAMİT DERELİ

HAMİT DERELİ ÇORUM ORTAKÖY AŞTAVUL : ŞENOL ÖNCÜL

: ŞENOL ÖNCÜL ÇORUM ORTAKÖY: NECİP ERDEMİRCİ

NECİP ERDEMİRCİ ÇORUM OSMANCIK: HÜSEYİN KESENEK

CHP Denizli Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Denizli ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

DENİZLİ ACIPAYAM: LEVENT YILDIRIM

LEVENT YILDIRIM DENİZLİ BAKLAN: NAİL ŞAŞMAZ

NAİL ŞAŞMAZ DENİZLİ BEYAĞAÇ: HÜSEYİN EROL

HÜSEYİN EROL DENİZLİ BOZKURT: BİRSEN ÇELİK

BİRSEN ÇELİK DENİZLİ ÇİVRİL: KEMAL ASLAN

KEMAL ASLAN DENİZLİ HONAZ: YÜKSEL KEPENEK

YÜKSEL KEPENEK DENİZLİ KALE: ERKAN HAYLA

ERKAN HAYLA DENİZLİ MERKEZEFENDİ: ŞENİZ DOĞAN

CHP Diyarbakır Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Diyarbakır ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

DİYARBAKIR ÇERMİK: NURETTİN AKTAĞ

NURETTİN AKTAĞ DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ: GÜLER KOÇYİĞİT

CHP Düzce Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Düzce ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

DÜZCE ÇİLİMLİ: CEMİL TINAZ

CEMİL TINAZ DÜZCE KAYNAŞLI: MUAMMER YILDIRIM

MUAMMER YILDIRIM DÜZCE MERKEZ BOĞAZİÇİ: NURETTİN KURT

CHP Edirne Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Edirne ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

EDİRNE MERİÇ: EROL DÜBEK

EROL DÜBEK EDİRNE UZUNKÖPRÜ: ÖZLEM BECAN

CHP Elazığ Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Elazığ ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ELAZIĞ AĞIN: TANER ÖĞÜNÇ

TANER ÖĞÜNÇ ELAZIĞ BASKİL: VELİ BAYGELDİ

CHP Erzurum Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Elazığ ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ERZURUM ÇAT: ARİF HİKMET KILIÇ

ARİF HİKMET KILIÇ ERZURUM OLTU: NUH BEKTAŞ

NUH BEKTAŞ ERZURUM TORTUM: HÜSAMETTİN KARADAĞLI

CHP Eskişehir Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Eskişehir ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ESKİŞEHİR : AYŞE ÜNLÜCE

: AYŞE ÜNLÜCE ESKİŞEHİR ODUNPAZARI: KAZIM KURT

KAZIM KURT ESKİŞEHİR TEPEBAŞI: AHMET ATAÇ

CHP Gaziantep Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Gaziantep ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

GAZİANTEP ARABAN: HÜSEYİN KILIÇ

HÜSEYİN KILIÇ GAZİANTEP İSLAHİYE: OKAN ÖZTÜRK

OKAN ÖZTÜRK GAZİANTEP KARKAMIŞ: MUSTAFA GÜZEL

MUSTAFA GÜZEL GAZİANTEP NİZİP: ALİ DOĞAN

ALİ DOĞAN GAZİANTEP NURDAĞI: MUSTAFA ÇETİN

MUSTAFA ÇETİN GAZİANTEP YAVUZELİ: BEKİR SAKAR

CHP Giresun Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Giresun ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

GİRESUN MERKEZ: FUAT KÖSE

CHP Hatay Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Hatay ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

HATAY: LÜTFÜ SAVAŞ

LÜTFÜ SAVAŞ HATAY ALTINÖZÜ: EROL MENGÜÇ

EROL MENGÜÇ HATAY KIRIKHAN: ZEYNEP SAĞIROĞLU

ZEYNEP SAĞIROĞLU HATAY KUMLU: ALİ ÇİMER

CHP Isparta Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Isparta ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ISPARTA ULUBORLU: HÜSEYİN PEHLİVAN

CHP İstanbul Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin İstanbul ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: MESUT ÖKSÜZ

MESUT ÖKSÜZ İSTANBUL BAYRAMPAŞA: HASAN MUTLU

HASAN MUTLU İSTANBUL BEYOĞLU: İNAN GÜNEY

İNAN GÜNEY İSTANBUL ÇATALCA: ERHAN GÜZEL

ERHAN GÜZEL İSTANBUL EYÜPSULTAN: MİTHAT BÜLENT ÖZMEN

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA: HAKAN BAHÇETEPE

HAKAN BAHÇETEPE İSTANBUL GÜNGÖREN: TEMEL AKKOÇ

TEMEL AKKOÇ İSTANBUL SANCAKTEPE: ALPER YEĞİN

ALPER YEĞİN İSTANBUL SİLİVRİ: BORA BALCIOĞLU

BORA BALCIOĞLU İSTANBUL ŞİLE: ÖZGÜR KABADAYI

ÖZGÜR KABADAYI İSTANBUL TUZLA: EREN ALİ BİNGÖL

EREN ALİ BİNGÖL İSTANBUL ÜSKÜDAR: SİNEM DEDETAŞ

CHP İzmir Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin İzmir ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

İZMİR BAYINDIR: DAVUT SAKARSU

İZMİR BERGAMA: TANJU ÇELİK

İZMİR KINIK: SEMA BODUR

İZMİR KİRAZ: NASUH COŞKUN

İZMİR TİRE: HAYATİ OKUROĞLU

İZMİR TORBALI: ÖVÜNÇ DEMİR

CHP belediye başkan adayları listesi

CHP Kahramanmaraş Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Kahramanmaraş ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ: HARUN VİCDAN

HARUN VİCDAN KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN: ERKAN GÜRBÜZ

ERKAN GÜRBÜZ KAHRAMANMARAŞ NURHAK: İLHAMİ BOZAN

İLHAMİ BOZAN KARAMAN SARIVELİLER GÖKTEPE: MUSTAFA DOĞAN

CHP Kastamonu Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Kastamonu ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KASTAMONU ÇATALZEYTİN: FURKAN KILIÇ

FURKAN KILIÇ KASTAMONU DADAY: SELAHATTİN YANIK

SELAHATTİN YANIK KASTAMONU İNEBOLU: CEMAL İLYASOĞLU

CEMAL İLYASOĞLU KAYSERİ FELAHİYE: ŞEREF GÜLESER

CHP Kayseri Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Kayseri ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KAYSERİ İNCESU: AYŞE KENDİR

AYŞE KENDİR KAYSERİ ÖZVATAN: İRFANİYE ALMAZ

İRFANİYE ALMAZ KAYSERİ PINARBAŞI: DENİZ YAĞAN

DENİZ YAĞAN KAYSERİ SARIOĞLAN: MURAT ÖZCAN

MURAT ÖZCAN KAYSERİ SARIZ: ÖMER FARUK EROĞLU

ÖMER FARUK EROĞLU KAYSERİ YAHYALI: MEHMET ACARBAŞ

MEHMET ACARBAŞ KAYSERİ YEŞİLHİSAR: DENİZ ONAÇ

CHP Kırıkkale Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Kırıkkale ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KIRIKKALE BAHŞİLİ: İBRAHİM ALSANCAK

İBRAHİM ALSANCAK KIRIKKALE YAHŞİHAN: UMUT KAZAN

CHP Kırklareli Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Kırklareli ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KIRKLARELİ MERKEZ: MEHMET SİYAM KESİMOĞLU

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KIRKLARELİ BABAESKİ ALPULLU: ORHAN SALTIK

ORHAN SALTIK KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA: ALADDİN BURAK DOĞAN

ALADDİN BURAK DOĞAN KIRKLARELİ BABAESKİ: NURAY ÖNER POLAT

NURAY ÖNER POLAT KIRKLARELİ DEMİRKÖY İĞNEADA: TAHİR IŞIK

TAHİR IŞIK KIRKLARELİ DEMİRKÖY: MEHMET ŞENAY

MEHMET ŞENAY KIRKLARELİ KOFÇAZ: MEHMET BALCI

MEHMET BALCI KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ: MURAT GERENLİ

MURAT GERENLİ KIRKLARELİ MERKEZ İNECE: ŞAHABETTİN VARDAR

ŞAHABETTİN VARDAR KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY: COŞKUN ÜRKMEZ

COŞKUN ÜRKMEZ KIRKLARELİ PINARHİSAR KAYNARCA: NEŞE ÇEVİKBAŞ

NEŞE ÇEVİKBAŞ KIRKLARELİ PINARHİSAR: ALPER ÖZER

ALPER ÖZER KIRKLARELİ VİZE ÇAKILLI: GÖKHAN KARABULUT

GÖKHAN KARABULUT KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY: İSMAİL ÖZEN

CHP Kilis Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Kilis ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KİLİS MERKEZ: HAKAN BİLECEN

CHP Kocaeli Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Kocaeli ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KOCAELİ DERİNCE: SERTİF GÖKÇE

SERTİF GÖKÇE KOCAELİ GEBZE: NAİL ÇİLER

NAİL ÇİLER KONYA CİHANBEYLİ: FIRAT KIZILKAYA

CHP Konya Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Konya ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KONYA SELÇUKLU: ÖMER SÜLE

CHP Kütahya Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Kütahya ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

KÜTAHYA DOMANİÇ ÇUKURCA: GÖKHAN DEMİR

GÖKHAN DEMİR KÜTAHYA PAZARLAR: İSMAİL DEMİR

CHP Malatya Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Malatya ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

MALATYA ARAPGİR: HALUK CÖMERTOĞLU

HALUK CÖMERTOĞLU MALATYA YAZIHAN: ABDULVAHAP GÖÇER

CHP Manisa Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Manisa ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

MANİSA DEMİRCİ: ŞEREF AKMEŞE

ŞEREF AKMEŞE MANİSA KIRKAĞAÇ: ÜSTÜN DÖNMEZ

ÜSTÜN DÖNMEZ MANİSA KÖPRÜBAŞI: FATİH TAŞLICA

FATİH TAŞLICA MANİSA SARIGÖL: TAHSİN AKDENİZ

TAHSİN AKDENİZ MANİSA SELENDİ: CEMİL KURT

CHP Mersin Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Mersin ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

MERSİN: VAHAP SEÇER

VAHAP SEÇER MERSİN ANAMUR: DURMUŞ DENİZ

DURMUŞ DENİZ MERSİN AYDINCIK: ÖZKAN KILIÇARPA

ÖZKAN KILIÇARPA MERSİN BOZYAZI: BAYKAL ARIDENİZ

BAYKAL ARIDENİZ MERSİN ÇAMLIYAYLA: GÜLAY ŞİMŞEK

GÜLAY ŞİMŞEK MERSİN ERDEMLİ: MEHMET MAVİ

MEHMET MAVİ MERSİN GÜLNAR: BAYRAM ALİ DEDE

BAYRAM ALİ DEDE MERSİN MEZİTLİ: AHMET SERKAN TUNCER

AHMET SERKAN TUNCER MERSİN MUT: GÜLSÜM KEVSER MUT

GÜLSÜM KEVSER MUT MERSİN SİLİFKE: MUSTAFA TURGUT

MUSTAFA TURGUT MERSİN TARSUS: ALİ BOLTAÇ

ALİ BOLTAÇ MERSİN YENİŞEHİR: ABDULLAH ÖZYİĞİT

CHP Muğla Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Muğla ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

MUĞLA DALAMAN: SEZER DURMUŞ

SEZER DURMUŞ MUĞLA KÖYCEĞİZ: ALİ ERDOĞAN

ALİ ERDOĞAN MUĞLA YATAĞAN: MESUT GÜNEL

CHP Nevşehir Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Nevşehir ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

NEVŞEHİR DERİNKUYU YAZIHÜYÜK: BİROL DEMİRDELEN

BİROL DEMİRDELEN NEVŞEHİR DERİNKUYU: TANER İNCE

TANER İNCE NEVŞEHİR ÜRGÜP: ALİ ERTUĞRUL BUL

CHP Niğde Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Niğde ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

NİĞDE MERKEZ: HULUS ÖZEN

CHP Ordu Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Ordu ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ORDU ÇAMAŞ: LEYLA ÇITIR

LEYLA ÇITIR ORDU FATSA: AHMET CELAL KARAOĞLANOĞLU

AHMET CELAL KARAOĞLANOĞLU ORDU GÜRGENTEPE: CEMİL ÇOŞKUN

CEMİL ÇOŞKUN ORDU PERŞEMBE: FARUK PİROĞLU

CHP Osmaniye Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Osmaniye ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

OSMANİYE MERKEZ: SERKAN KARAYİĞİT

SERKAN KARAYİĞİT OSMANİYE KADİRLİ: MUSTAFA MERT OLCAR

CHP Rize Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Rize ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

RİZE ARDEŞEN: ENVER ATAGÜL

ENVER ATAGÜL RİZE ÇAMLIHEMŞİN: ERSİN DALGA

ERSİN DALGA RİZE GÜNEYSU: HÜSEYİN YANIK

CHP Samsun Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Samsun ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

SAMSUN ÇARŞAMBA: İLHAN YÜRÜKÇÜ

İLHAN YÜRÜKÇÜ SAMSUN TERME: İBRAHİM YAVUZ

CHP Sivas Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Sivas ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

SİVAS GEMEREK ÇEPNİ: HAKAN GÜNEŞ

SİVAS SUŞEHRİ: SEMİH DOĞANCI

SEMİH DOĞANCI SİVAS YILDIZELİ: DURAN ATEŞ

CHP Tekirdağ Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Tekirdağ ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

TEKİRDAĞ: CANDAN YÜCEER

CHP Tokat Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Tokat ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

TOKAT ALMUS AKARÇAY GÖRÜMLÜ: ALİ GÜNEŞ

ALİ GÜNEŞ TOKAT ALMUS ATAKÖY: ÖMER BAYRAK

ÖMER BAYRAK TOKAT ALMUS GÖLGELİ: HAYATİ TURAN

HAYATİ TURAN TOKAT MERKEZ ÇAMLIBEL: DENİZ MENEVŞE

DENİZ MENEVŞE TOKAT MERKEZ GÜRYILDIZ: SABRİ TÜRK

SABRİ TÜRK TOKAT NİKSAR GÜRÇEŞME: FATİH ÖZCAN

FATİH ÖZCAN TOKAT NİKSAR YAZICIK: T UNCER UZUNOĞLU

UNCER UZUNOĞLU TOKAT NİKSAR YOLKONAK: RÜŞTÜ KARAKOÇ

RÜŞTÜ KARAKOÇ TOKAT NİKSAR: CEM ÇITAK

CEM ÇITAK TOKAT PAZAR: MUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU

MUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU TOKAT ZİLE: ŞÜKRÜ SARGIN

CHP Trabzon Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Trabzon ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

TRABZON AKÇAABAT: OSMAN KALYONCU

OSMAN KALYONCU TRABZON BEŞİKDÜZÜ: BURHAN CAHİT ERDEM

BURHAN CAHİT ERDEM TRABZON MAÇKA: MUSA TURAN

MUSA TURAN TRABZON TONYA: MUHAMMET BAŞKAN

CHP Tunceli Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Tunceli ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

TUNCELİ HOZAT: SEYFİ GEYİK

SEYFİ GEYİK TUNCELİ MAZGİRT AKPAZAR: ZEYNEL YILDIRIM

ZEYNEL YILDIRIM TUNCELİ MAZGİRT: ÜMİT TAYHAVA

ÜMİT TAYHAVA TUNCELİ OVACIK: MUSTAFA SARIGÜL

MUSTAFA SARIGÜL TUNCELİ PÜLÜMÜR: MÜSLÜM TOSUN

CHP Uşak Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Uşak ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

UŞAK MERKEZ: ÖZKAN YALIM

ÖZKAN YALIM UŞAK ULUBEY: SELİM SAKA

CHP Van Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Van ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

VAN SARAY: KEMALETTİN ARACİ

CHP Yalova Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Yalova ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

YALOVA MERKEZ: MEHMET GÜREL

MEHMET GÜREL YALOVA ALTINOVA SUBAŞI: TURAN CANBAY

TURAN CANBAY YALOVA ALTINOVA: YASEMİN FAZLACA

YASEMİN FAZLACA YALOVA ÇİFTLİKKÖY: ADİL YELE

CHP Yozgat Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Yozgat ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

YOZGAT MERKEZ: ÖZKAN ŞENGÜL

ÖZKAN ŞENGÜL YOZGAT AKDAĞMADENİ: OĞUZ ERANIL

OĞUZ ERANIL YOZGAT ÇAYIRALAN: MUTULLAH ÜSTÜN

MUTULLAH ÜSTÜN YOZGAT YERKÖY: İLHAN YILMAZ

CHP Zonguldak Belediye Başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Zonguldak ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: