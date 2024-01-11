2024 CHP belediye başkan adayları: İşte CHP belediye başkan adayları listesi
CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP belediye başkan adayları kimler? İşte CHP belediye başkan adayları listesi!
CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı
1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP çok sayıda belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP'li belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP belediye başkan adayları kimler? İşte CHP belediye başkan adayları listesi!
2024 CHP belediye başkan adayları
CHP Adana Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Adana ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ADANA/Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı: ZEYDAN KARALAR
- ADANA/CEYHAN: KADİR AYDAR
- ADANA/POZANTI: ŞENOL EROĞLU
- ADANA/SAİMBEYLİ: İSMAİL DURMAZ
- ADANA/TUFANBEYLİ: AHMET AKTÜRK
CHP Adıyaman Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Adıyaman ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ADIYAMAN MERKEZ KÖMÜR: HASARİ TALAŞ
- ADIYAMAN BESNİ ÇAKIRHÜYÜK: RECEP ÇETİN
- ADIYAMAN BESNİ KESMETEPE: ALİ YILMAZ
- ADIYAMAN BESNİ KÖSECELİ: VEYSEL KORKMAZ
- ADIYAMAN GERGER: NAZİM KAYA
- ADIYAMAN SİNCİK: RAMAZAN ŞAHİN
CHP Afyon Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Afyon ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- AFYONKARAHİSAR/MERKEZ: BURCU KÖKSAL
- AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/ERKMEN: ŞÜKRÜ PANCAR
- AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI/DEREÇİNE: ÖMER YILDIZ
- AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI/YEŞİLÇİFTLİK: DEVRİM ÖLMEZ
- AFYONLARAHİSAR DİNAR TATARLI: ALİ KÖKSAL
- AFYONLARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA: MUSTAFA ÇİMEN
- AFYONLARAHİSAR EMİRDAĞ: BARIŞ CAN
- AFYONLARAHİSAR ÇIRIK: İDRİS ERUSLU
- AFYONLARAHİSAR GEBECELER: MUSTAFA SATILMIŞ
- AFYONLARAHİSAR NURİBEY: OSMAN SAĞ
- AFYONLARAHİSAR SÜLÜMENLİ: AHMET SÜRGÜ
- AFYONLARAHİSAR SİNANPAŞA AHMETPAŞA: BÜLENT ÖNEY
- AFYONLARAHİSAR SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK: CEYLAN KOCATÜRK
- AFYONLARAHİSAR BAŞMAKÇI: SELÇUK GÖNÜLLÜ
- AFYONLARAHİSAR DAZKIRI: İSMAİL TAYLAN
- AFYONLARAHİSAR İHSANİYE: TUNAY TÜRKMEN
CHP Aksaray Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Aksaray ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- AKSARAY GÜLAĞAÇ: BUĞRA DEMİR
- AKSARAY GÜZELYURT: RAMAZAN PALA
- AKSARAY BAĞLIKAYA: ALİ AYDOĞDU
- AKSARAY HELVADERE: SÜLEYMAN SEVDİ
- AKSARAY TAŞPINAR: İSMAİL YILMAZ
- AKSARAY GÜLAĞAÇ SARATLI: ZEKİ TÜRKER
- AKSARAY YEŞİLTEPE: TAHSİN ÇELİK
CHP Amasya Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Amasya ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- AMASYA/MERKEZ/ZİYARET: EMRE DEDEOĞLU
- AMASYA GÖYNÜCEK: MUSA ATILGAN
- AMASYA HAMAMÖZÜ: HANDAN CANDEMİR AY
- AMASYA SULUOVA: VEDAT GÜLEK
- AMASYA TAŞOVA: ÖMER ÖZALP
- AMASYA MERZİFON: ALP KARGI
CHP Ankara Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Ankara ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ANKARA/BÜYÜKŞEHİR: MANSUR YAVAŞ
- ANKARA/ETİMESGUT: ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
- ANKARA/KAHRAMANKAZAN: SELİM ÇIRPANOĞLU
- ANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSAR: MUSTAFA KOÇAK
CHP Antalya Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Antalya ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ANTALYA AKSU: İSA YILDIRIM
- ANTALYA ALANYA: OSMAN ÖZÇELİK
- ANTALYA DÖŞEMEALTI: MENDERES DAL
- ANTALYA ELMALI: HALİL ÖZTÜRK
- ANTALYA FİNİKE: MUSTAFA GEYİKÇİ
- ANTALYA GÜNDOĞMUŞ: NURETTİN SÖNMEZ
- ANTALYA İBRADI: SERKAN GEDİK
- ANTALYA KAŞ: EROL DEMİRHAN
- ANTALYA KEMER: NECATİ TOPALOĞLU
- ANTALYA KEPEZ: MESUT KOCAGÖZ
- ANTALYA KONYAALTI: CEM KOTAN
- ANTALYA KUMLUCA: MUSTAFA KÖLEOĞLU
- ANTALYA MANAVGAT: NİYAZİ NEFİ KARA
- ANTALYA SERİK: KADİR KUMBUL
CHP Ardahan Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Ardahan ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ARDAHAN GÖLE: GÖKHAN BUDAK
- ARDAHAN POSOF: ERDEM DEMİRCİ
- ARDAHAN HANAK: AYHAN BÜYÜKKAYA
CHP Artvin Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Artvin ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ARTVİN MERKEZ: BİLGEHAN ERDEM
- ARTVİN ARHAVİ: VASFİ KURDOĞLU
- ARTVİN HOPA: UTKU CİHAN
- ARTVİN BORÇKA: ERCAN ORHAN
- ARTVİN MURGUL: MEHMET YILDIRIM
CHP Aydın Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Aydın ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- AYDIN MERKEZ: ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
- AYDIN BUHARKENT: ALİ OKKALI
- AYDIN EFELER: ANIL YETİŞKİN
- AYDIN İNCİRLİOVA: OSMAN GÖKMEN
- AYDIN KARPUZLU: TUĞRUL OZAN
- AYDIN KOÇARLI: ÖZGÜR ARICI
- AYDIN KUŞADASI: ÖMER GÜNEL
- AYDIN KUYUCAK: UĞUR DOĞANCA
- AYDIN NAZİLLİ: GAMZE YOLCU METİN
- AYDIN SÖKE: MUSTAFA İBERYA ARIKAN
- AYDIN YENİPAZAR: MALİK ERCAN
CHP Balıkesir Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Balıkesir ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR: AHMET AKIN
- BALIKESİR SUSURLUK: HAKAN YILDIRIM SEMİZER
CHP Bilecik Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Bilecik ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- BİLECİK MERKEZ: MELEK MIZRAK SUBAŞI
- BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA: ÖZKAN GENEL
- BİLECİK BOZÜYÜK: MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU
- BİLECİK OSMANELİ: İSMAİL ER
- BİLECİK YENİPAZAR: GÖKHAN ÖZCAN
- BİLECİK PAZARYERİ: ALİ ŞAHİNOĞLU
- BİLECİK İNHİSAR: CAFER GÜREL
- BİLECİK SÖĞÜT: YUSUF SERT
CHP Bitlis Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Bitlis ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- BİTLİS MUTKİ: NURETTİN YOL
- BİTLİS HİZAN: CEZAİL AKTAŞ
CHP Bolu Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Bolu ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- BOLU MENGEN: TURHAN BULUT
- BOLU MERKEZ KARACASU: EKREM VELİOĞLU
- BOLU MUDURNU: DOĞAN ONURLU
CHP Bursa Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Bursa ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- BURSA GÜRSU: HAŞİM ÖZTÜRK
- BURSA HARMANCIK: HAŞİM ALİ ARIKAN
- BURSA İZNİK: ALİ SARI
- BURSA KARACABEY: GÖNÜL AVİL
- BURSA KELES: ORHAN ASLAN
- BURSA ORHANGAZİ: ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR
- BURSA OSMANGAZİ: ERKAN AYDIN
- BURSA YILDIRIM: MEHMET ÖNDER MUTLU
CHP Çanakkale Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Çanakkale ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ÇANAKKALE AYVACIK KÜÇÜKKUYU: ABDULMUTTALİP GÜREL
- ÇANAKKALE ECEABAT: SAİM ZİLELİ
- ÇANAKKALE EZİNE GEYİKLİ: RECAİ YİĞİT
- ÇANAKKALE GÖKÇEADA: BÜLENT ECEVİT ATALAY
CHP Çankırı Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Çankırı ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ÇANKIRI MERKEZ: İLHAN TEKİN
- ÇANKIRI YAPRAKLI: CESUR ÇAĞLAR
CHP Çorum Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Çorum ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ÇORUM ALACA: HÜSEYİN TÜRK
- ÇORUM BOĞAZKALE: DURAN YAZIROĞLU
- ÇORUM KARGI: HAMİT DERELİ
- ÇORUM ORTAKÖY AŞTAVUL: ŞENOL ÖNCÜL
- ÇORUM ORTAKÖY: NECİP ERDEMİRCİ
- ÇORUM OSMANCIK: HÜSEYİN KESENEK
CHP Denizli Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Denizli ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- DENİZLİ ACIPAYAM: LEVENT YILDIRIM
- DENİZLİ BAKLAN: NAİL ŞAŞMAZ
- DENİZLİ BEYAĞAÇ: HÜSEYİN EROL
- DENİZLİ BOZKURT: BİRSEN ÇELİK
- DENİZLİ ÇİVRİL: KEMAL ASLAN
- DENİZLİ HONAZ: YÜKSEL KEPENEK
- DENİZLİ KALE: ERKAN HAYLA
- DENİZLİ MERKEZEFENDİ: ŞENİZ DOĞAN
CHP Diyarbakır Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Diyarbakır ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- DİYARBAKIR ÇERMİK: NURETTİN AKTAĞ
- DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ: GÜLER KOÇYİĞİT
CHP Düzce Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Düzce ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- DÜZCE ÇİLİMLİ: CEMİL TINAZ
- DÜZCE KAYNAŞLI: MUAMMER YILDIRIM
- DÜZCE MERKEZ BOĞAZİÇİ: NURETTİN KURT
CHP Edirne Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Edirne ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- EDİRNE MERİÇ: EROL DÜBEK
- EDİRNE UZUNKÖPRÜ: ÖZLEM BECAN
CHP Elazığ Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Elazığ ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ELAZIĞ AĞIN: TANER ÖĞÜNÇ
- ELAZIĞ BASKİL: VELİ BAYGELDİ
CHP Erzurum Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Elazığ ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ERZURUM ÇAT: ARİF HİKMET KILIÇ
- ERZURUM OLTU: NUH BEKTAŞ
- ERZURUM TORTUM: HÜSAMETTİN KARADAĞLI
CHP Eskişehir Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Eskişehir ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ESKİŞEHİR: AYŞE ÜNLÜCE
- ESKİŞEHİR ODUNPAZARI: KAZIM KURT
- ESKİŞEHİR TEPEBAŞI: AHMET ATAÇ
CHP Gaziantep Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Gaziantep ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- GAZİANTEP ARABAN: HÜSEYİN KILIÇ
- GAZİANTEP İSLAHİYE: OKAN ÖZTÜRK
- GAZİANTEP KARKAMIŞ: MUSTAFA GÜZEL
- GAZİANTEP NİZİP: ALİ DOĞAN
- GAZİANTEP NURDAĞI: MUSTAFA ÇETİN
- GAZİANTEP YAVUZELİ: BEKİR SAKAR
CHP Giresun Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Giresun ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- GİRESUN MERKEZ: FUAT KÖSE
CHP Hatay Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Hatay ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- HATAY: LÜTFÜ SAVAŞ
- HATAY ALTINÖZÜ: EROL MENGÜÇ
- HATAY KIRIKHAN: ZEYNEP SAĞIROĞLU
- HATAY KUMLU: ALİ ÇİMER
CHP Isparta Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Isparta ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ISPARTA ULUBORLU: HÜSEYİN PEHLİVAN
CHP İstanbul Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin İstanbul ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: MESUT ÖKSÜZ
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA: HASAN MUTLU
- İSTANBUL BEYOĞLU: İNAN GÜNEY
- İSTANBUL ÇATALCA: ERHAN GÜZEL
- İSTANBUL EYÜPSULTAN: MİTHAT BÜLENT ÖZMEN
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA: HAKAN BAHÇETEPE
- İSTANBUL GÜNGÖREN: TEMEL AKKOÇ
- İSTANBUL SANCAKTEPE: ALPER YEĞİN
- İSTANBUL SİLİVRİ: BORA BALCIOĞLU
- İSTANBUL ŞİLE: ÖZGÜR KABADAYI
- İSTANBUL TUZLA: EREN ALİ BİNGÖL
- İSTANBUL ÜSKÜDAR: SİNEM DEDETAŞ
CHP İzmir Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin İzmir ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
İZMİR BAYINDIR: DAVUT SAKARSU
İZMİR BERGAMA: TANJU ÇELİK
İZMİR KINIK: SEMA BODUR
İZMİR KİRAZ: NASUH COŞKUN
İZMİR TİRE: HAYATİ OKUROĞLU
İZMİR TORBALI: ÖVÜNÇ DEMİR
CHP belediye başkan adayları listesi
CHP Kahramanmaraş Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Kahramanmaraş ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ: HARUN VİCDAN
- KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN: ERKAN GÜRBÜZ
- KAHRAMANMARAŞ NURHAK: İLHAMİ BOZAN
- KARAMAN SARIVELİLER GÖKTEPE: MUSTAFA DOĞAN
CHP Kastamonu Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Kastamonu ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- KASTAMONU ÇATALZEYTİN: FURKAN KILIÇ
- KASTAMONU DADAY: SELAHATTİN YANIK
- KASTAMONU İNEBOLU: CEMAL İLYASOĞLU
- KAYSERİ FELAHİYE: ŞEREF GÜLESER
CHP Kayseri Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Kayseri ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- KAYSERİ İNCESU: AYŞE KENDİR
- KAYSERİ ÖZVATAN: İRFANİYE ALMAZ
- KAYSERİ PINARBAŞI: DENİZ YAĞAN
- KAYSERİ SARIOĞLAN: MURAT ÖZCAN
- KAYSERİ SARIZ: ÖMER FARUK EROĞLU
- KAYSERİ YAHYALI: MEHMET ACARBAŞ
- KAYSERİ YEŞİLHİSAR: DENİZ ONAÇ
CHP Kırıkkale Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Kırıkkale ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- KIRIKKALE BAHŞİLİ: İBRAHİM ALSANCAK
- KIRIKKALE YAHŞİHAN: UMUT KAZAN
CHP Kırklareli Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Kırklareli ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- KIRKLARELİ MERKEZ: MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
- KIRKLARELİ BABAESKİ ALPULLU: ORHAN SALTIK
- KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA: ALADDİN BURAK DOĞAN
- KIRKLARELİ BABAESKİ: NURAY ÖNER POLAT
- KIRKLARELİ DEMİRKÖY İĞNEADA: TAHİR IŞIK
- KIRKLARELİ DEMİRKÖY: MEHMET ŞENAY
- KIRKLARELİ KOFÇAZ: MEHMET BALCI
- KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ: MURAT GERENLİ
- KIRKLARELİ MERKEZ İNECE: ŞAHABETTİN VARDAR
- KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY: COŞKUN ÜRKMEZ
- KIRKLARELİ PINARHİSAR KAYNARCA: NEŞE ÇEVİKBAŞ
- KIRKLARELİ PINARHİSAR: ALPER ÖZER
- KIRKLARELİ VİZE ÇAKILLI: GÖKHAN KARABULUT
- KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY: İSMAİL ÖZEN
CHP Kilis Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Kilis ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- KİLİS MERKEZ: HAKAN BİLECEN
CHP Kocaeli Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Kocaeli ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- KOCAELİ DERİNCE: SERTİF GÖKÇE
- KOCAELİ GEBZE: NAİL ÇİLER
- KONYA CİHANBEYLİ: FIRAT KIZILKAYA
CHP Konya Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Konya ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- KONYA SELÇUKLU: ÖMER SÜLE
CHP Kütahya Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Kütahya ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- KÜTAHYA DOMANİÇ ÇUKURCA: GÖKHAN DEMİR
- KÜTAHYA PAZARLAR: İSMAİL DEMİR
CHP Malatya Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Malatya ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- MALATYA ARAPGİR: HALUK CÖMERTOĞLU
- MALATYA YAZIHAN: ABDULVAHAP GÖÇER
CHP Manisa Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Manisa ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- MANİSA DEMİRCİ: ŞEREF AKMEŞE
- MANİSA KIRKAĞAÇ: ÜSTÜN DÖNMEZ
- MANİSA KÖPRÜBAŞI: FATİH TAŞLICA
- MANİSA SARIGÖL: TAHSİN AKDENİZ
- MANİSA SELENDİ: CEMİL KURT
CHP Mersin Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Mersin ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- MERSİN: VAHAP SEÇER
- MERSİN ANAMUR: DURMUŞ DENİZ
- MERSİN AYDINCIK: ÖZKAN KILIÇARPA
- MERSİN BOZYAZI: BAYKAL ARIDENİZ
- MERSİN ÇAMLIYAYLA: GÜLAY ŞİMŞEK
- MERSİN ERDEMLİ: MEHMET MAVİ
- MERSİN GÜLNAR: BAYRAM ALİ DEDE
- MERSİN MEZİTLİ: AHMET SERKAN TUNCER
- MERSİN MUT: GÜLSÜM KEVSER MUT
- MERSİN SİLİFKE: MUSTAFA TURGUT
- MERSİN TARSUS: ALİ BOLTAÇ
- MERSİN YENİŞEHİR: ABDULLAH ÖZYİĞİT
CHP Muğla Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Muğla ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- MUĞLA DALAMAN: SEZER DURMUŞ
- MUĞLA KÖYCEĞİZ: ALİ ERDOĞAN
- MUĞLA YATAĞAN: MESUT GÜNEL
CHP Nevşehir Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Nevşehir ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- NEVŞEHİR DERİNKUYU YAZIHÜYÜK: BİROL DEMİRDELEN
- NEVŞEHİR DERİNKUYU: TANER İNCE
- NEVŞEHİR ÜRGÜP: ALİ ERTUĞRUL BUL
CHP Niğde Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Niğde ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- NİĞDE MERKEZ: HULUS ÖZEN
CHP Ordu Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Ordu ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ORDU ÇAMAŞ: LEYLA ÇITIR
- ORDU FATSA: AHMET CELAL KARAOĞLANOĞLU
- ORDU GÜRGENTEPE: CEMİL ÇOŞKUN
- ORDU PERŞEMBE: FARUK PİROĞLU
CHP Osmaniye Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Osmaniye ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- OSMANİYE MERKEZ: SERKAN KARAYİĞİT
- OSMANİYE KADİRLİ: MUSTAFA MERT OLCAR
CHP Rize Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Rize ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- RİZE ARDEŞEN: ENVER ATAGÜL
- RİZE ÇAMLIHEMŞİN: ERSİN DALGA
- RİZE GÜNEYSU: HÜSEYİN YANIK
CHP Samsun Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Samsun ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- SAMSUN ÇARŞAMBA: İLHAN YÜRÜKÇÜ
- SAMSUN TERME: İBRAHİM YAVUZ
CHP Sivas Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Sivas ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- SİVAS GEMEREK ÇEPNİ: HAKAN GÜNEŞ
- SİVAS SUŞEHRİ: SEMİH DOĞANCI
- SİVAS YILDIZELİ: DURAN ATEŞ
CHP Tekirdağ Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Tekirdağ ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- TEKİRDAĞ: CANDAN YÜCEER
CHP Tokat Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Tokat ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- TOKAT ALMUS AKARÇAY GÖRÜMLÜ: ALİ GÜNEŞ
- TOKAT ALMUS ATAKÖY: ÖMER BAYRAK
- TOKAT ALMUS GÖLGELİ: HAYATİ TURAN
- TOKAT MERKEZ ÇAMLIBEL: DENİZ MENEVŞE
- TOKAT MERKEZ GÜRYILDIZ: SABRİ TÜRK
- TOKAT NİKSAR GÜRÇEŞME: FATİH ÖZCAN
- TOKAT NİKSAR YAZICIK: TUNCER UZUNOĞLU
- TOKAT NİKSAR YOLKONAK: RÜŞTÜ KARAKOÇ
- TOKAT NİKSAR: CEM ÇITAK
- TOKAT PAZAR: MUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU
- TOKAT ZİLE: ŞÜKRÜ SARGIN
CHP Trabzon Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Trabzon ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- TRABZON AKÇAABAT: OSMAN KALYONCU
- TRABZON BEŞİKDÜZÜ: BURHAN CAHİT ERDEM
- TRABZON MAÇKA: MUSA TURAN
- TRABZON TONYA: MUHAMMET BAŞKAN
CHP Tunceli Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Tunceli ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- TUNCELİ HOZAT: SEYFİ GEYİK
- TUNCELİ MAZGİRT AKPAZAR: ZEYNEL YILDIRIM
- TUNCELİ MAZGİRT: ÜMİT TAYHAVA
- TUNCELİ OVACIK: MUSTAFA SARIGÜL
- TUNCELİ PÜLÜMÜR: MÜSLÜM TOSUN
CHP Uşak Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Uşak ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- UŞAK MERKEZ: ÖZKAN YALIM
- UŞAK ULUBEY: SELİM SAKA
CHP Van Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Van ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- VAN SARAY: KEMALETTİN ARACİ
CHP Yalova Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Yalova ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- YALOVA MERKEZ: MEHMET GÜREL
- YALOVA ALTINOVA SUBAŞI: TURAN CANBAY
- YALOVA ALTINOVA: YASEMİN FAZLACA
- YALOVA ÇİFTLİKKÖY: ADİL YELE
CHP Yozgat Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Yozgat ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- YOZGAT MERKEZ: ÖZKAN ŞENGÜL
- YOZGAT AKDAĞMADENİ: OĞUZ ERANIL
- YOZGAT ÇAYIRALAN: MUTULLAH ÜSTÜN
- YOZGAT YERKÖY: İLHAN YILMAZ
CHP Zonguldak Belediye Başkan adayları
CHP Genel Merkezi'nin Zonguldak ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
- ZONGULDAK MERKEZ: TAHSİN ERDEM
- ZONGULDAK ÇAYCUMA FİLYOS: EROL ACAR