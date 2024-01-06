2024 Dakar Rallisi'nin açılış etabı Ekström'ün

Spor Servisi

2024 Dakar Rallisi'nin açılış etabını, otomobil kategorisinde İsveçli Mattias Ekström, motosiklet sınıfında İspanyol Tosha Schareina kazandı. Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi, Al Ula kentindeki 27 kilometrelik ön etapla başladı. Otomobil sınıfında birinciliği, 16 dakika 30 saniyelik derecesiyle Audi takımından Ekström elde etti. Seth Quintero (Toyota Gazoo), İsveçli pilotun 23 saniye arkasında 2'nci, Fransız Sebastien Loeb (Bahrain Raid) de liderin 38 saniye gerisinde 3. oldu.

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından İspanyol Tosha Schareina, 17 dakika 35 saniyede bitirdiği ön etapta birinciliğe ulaştı. İspanyol pilotu, 12 saniye sonra bitiş çizgisine gelen Daniel Sanders (Red Bull GasGas) ve 19 saniye geriden gelen Ross Branch (Hero) takip etti. Ön etabı 2017 ve 2022 şampiyonu Sam Sunderland 6, geçen yılın şampiyonu Arjantinli Kevin Benavides ise 9. sırada tamamladı.

Dakar Rallisi'nin 1. etabı, Al Ula ile Al Henakiyah kentleri arasındaki 414 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.