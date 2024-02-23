2024 Doktor maaşı ne kadar oldu? Yeni başlayan Doktor maaşları

2024 Doktor maaşı çalışan ve yeni başlayan Doktor adayları için oldukça merak konusu. 2024 memur zammının belirli olmasının ardından Doktor maaşı da belli olmuş oldu.

Ocak memur maaşında belirleyici olan Aralık ayı enflasyon verilerilerinin açıklanması ve en düşük memur aylığının 34 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi Meclis'e sunulmasıyla birlikte 2024 doktor maaşları da belli oldu. Yeni enflasyon oranlarıyla birlikte esnaf, memur ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına da yapılacak zam oranları açıklandı.

2024 Doktor maaşı ne kadar oldu?

2024 Doktor maaşları memur ve memur emeklilerine 2024 yılı Ocak ayı için 49.25 oranında zam yapıldı. 2024 Ocak itibariyle uzman Doktor maaşı 54.959 TL'den 82.026 TL'ye; pratisyen Doktor maaşı ise 53.822 TL'ye yükseldi.

Ocak 2024 itibariyle doktor maaşları

1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 54.959 liradan Ocak ayında yapılan zam ile birlikte 82.026 lira oldu. Pratisyen doktor maaşı ise 53.822 liraya yükseldi.

Yeni başlayan Doktor maaşları

Ocak zammından sonra yeni başlayan Doktor maaşları ortalama 53 bin 822 lira bandındadır.