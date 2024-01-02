2024 Ehliyet fiyatları: Sürücü belgesi harç ücretleri

2024 ehliyet fiyatlarına yani sürücü belgesi harç ücretlerine gelen zam Resmi Gazete'de yayınlandı. 2023 ehliyet fiyatları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfındaki ücretlerde gidilen değişiklik ile sürücü belgesi harç ücretleri de belli olmuş oldu. Peki ehliyet fiyatları ne kadar? İşte sürücü belgesi harç ücretleri

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 2024 ehliyet fiyatları yani sürücü belgesi harç ücretleri belli oldu. M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfında ehliyet sahibi ya da ehliyetini yenilemek isteyen adayların 2023 ehliyet fiyatları ile sürücü belgesi harç ücretleri aramaları hız kazandı. Peki ehliyet fiyatları ne kadar? İşte sürücü belgesi harç ücretleri

Sürücü belgesi harç ücretleri

Sürücü Belge Sınıfı Harç Ücreti (₺) Değerli Kağıt Ücreti (₺) Vakıf Payı (₺) Toplam (₺) A Sınıfı 1308,40 TL 990 TL 145 TL 2.443,40 TL B Sınıfı 3.945,40 TL 990 TL 145 TL 5.080,40 TL F ve H Sınıfı 1308,40 TL 990 TL 145 TL 2.443,40 TL Uluslararası 2628,5 TL 990 TL 145 TL 3.763,50 TL Diğer 6583,5 TL 990 TL 145 TL 7.718,50 TL

2024 Ehliyet fiyatları

2023 ehliyet fiyatları için maliyeye ödenen ehliyet yani sürücü belgesi harç ücretleri 13 Temmuz 2023'te Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre şu şekilde:

A sınıfı sürücü belgeleri (A1 ve A2 dahil): 1308,40 TL

1308,40 TL B sınıfı sürücü belgeleri: 3.945,40 TL

3.945,40 TL F ve H sınıfı sürücü belgeleri: 1308,40 TL

1308,40 TL Uluslarası sürücü belgelerinden: 2628,5 TL

2628,5 TL Diğer sürücü belgelerinden: 6583,5 TL

Ehliyet harç ücretine ek olarak Değerli Kağıt Ücreti olan 990 TL ile Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na verilmesi gerken Vakıf Payı ücreti 145 TL'yi anlaşmalı banka ve kurumlara yatırılması gerekmektedir.

Ehliyet harç ücreti nereye yatırılır?

Ehliyet harç ücreti ve değerli kağıt ücretini yatırmak için Maliye Bakanlığı'na bağlı veznelere ya da PTT, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası veznelerinden işlem yapılabilir. Sürücü Belgesi için Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na yatırılması gereken Vakıf Payı ücreti ise Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Garanti Bankasına ait ATM, Şube ya da internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yatırılabilir.

Ehliyet sınıfları nedir?

Yeni ehliyetlerle birlikte ehliyet sınıflarında düzenlemeler yapıldı. Araçlara takılan ek yükler, römork kullanımı, yaş sınırlamaları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sınıf belirlemeleri yapıldı. Örneğin, B sınıfı ehliyet sahipleri artık belirli bir deneyim kazandıktan sonra minibüs kullanabilecekler. Engelli vatandaşların kullandığı H sınıfı ehliyet ise kaldırıldı. Ayrıca, otomatik vites sürücü belgesi de yeni olarak eklenmiştir. Yeni ehliyet sınıfları şu şekilde belirlendi: M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F.

Ehliyet sınıfı kapsamları değişti

Ehliyet sınıfları yeni düzenlemelerle birlikte farklı kriterlere göre belirlendi. Yeni ehliyet sınıfları arasında M sınıfı da yer alıyor, bu sınıf motorlu bisiklet veya moped sürücülerine özgüdür. M sınıfı sürücü belgesi için minimum yaş sınırı 16 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, azami hız sınırları da getirilmiştir. Motorlu bisikletlerin azami hızı saatte 45 km'yi geçemez ve içten yanmalı motoru olanlar için silindir hacmi 50 santimetreküpü aşamazken, elektrik motorlu olanlar için azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçemez şeklinde kural getirilmiştir. M sınıfı ehliyet ise tam 10 yıl süreyle geçerlidir.

Diğer ehliyet sınıfları için geçerlilik süreleri ise şu şekildedir: