2024 en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2024 Güncel en düşük dul ve yetim aylığı

2024 en düşük dul ve yetim aylığı arttı. 2024 en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar oldu sorusu hak sahibi pek çok yurttaşın gündemine oturdu. 2024 Ocak’ta en düşük dul ve yetim aylığı 2 bin 250 TL'ydi. Geçtiğimiz Mart ayında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri ilgilendiren en düşük emekli maaşının arttığını duyurmasının ardından da 2024 en düşük dul ve yetim aylığı da artmış oldu. Peki, 2024 en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte 2024 Güncel en düşük dul ve yetim aylığı

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