2024 en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2024 Güncel en düşük dul ve yetim aylığı
2024 en düşük dul ve yetim aylığı arttı. 2024 en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar oldu sorusu hak sahibi pek çok yurttaşın gündemine oturdu. 2024 Ocak’ta en düşük dul ve yetim aylığı 2 bin 250 TL'ydi. Geçtiğimiz Mart ayında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri ilgilendiren en düşük emekli maaşının arttığını duyurmasının ardından da 2024 en düşük dul ve yetim aylığı da artmış oldu. Peki, 2024 en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte 2024 Güncel en düşük dul ve yetim aylığı
2024 Dul ve Yetim Aylığı | 2024 en düşük emekli maaşına geçtiğimiz Mart ayında zam yapılmasının ardından 2024 en düşük dul ve yetim aylığı da arttı. Milyonlarca dul ve yetim aylığı hak sahibi yurttaş 2024 en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar olduğunu araştırmaya koyuldu. 2023 Ocak’ta en düşük dul ve yetim aylığı 2 bin 250 TL'ydi. 2024 en düşük dul ve yetim aylığı bilgileri haberimizde.
2024 en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?
TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon oranı dul ve yetim aylığı 2024, emekli zammının yüzde 49.25 oranında yükseltilmesinin ardından güncellendi. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan dul ve yetim aylığı ödemeleri taban fiyat olan 10.000 TL üzerinden hesaplanacak. En düşük emekli maaşı alt sınırı 10 bin TL’ye yüksemesinin sonucunda en düşük sınırdan dul ve yetim aylığı maaşı alanların aylıkları yüzde 49,25 oranında arttı.
Örneğin son gelen artış ile birlikte 10 bin TL olan en düşük emekli maaşından dul ve yetim aylığı alan vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor. En düşük sınırdan emekli maaşı alan sigortalının 5 bin TL ödeme alacak. 2024 en düşük dul ve yetim aylığı gerçekleştirilen artışın ardından 2.500 lira olarak hesaplanıyor. Açıklamaların ardından sunulan kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunularak kabul edildi. Yüzde 75 hissesi olanlara ise 7 bin 500 liradan daha az ödenmeyecek.
Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?
Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.
Yetim aylığı nedir?
Çocuklara, anne-babaları dolayısıyla ödenen ölüm aylığına “yetim aylığı” da denilmektedir. Kanuna göre kız ve erkek çocuklarına, anne-babalarından olan hak sahipliği nedeniyle aylık bağlanması için farklı şartların varlığı gerekmektedir.