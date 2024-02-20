2024 FED Toplantı Takvimi: Bir sonraki FED faiz kararı toplantısı ne zaman?

Pek çok ekonomik kalemde etkili olan ABD Merkez Bankası (FED) FED faiz kararlarının açıklandığı 2024 FED toplantı takvimi yayınlandı. 2024 FED toplantı takvimi FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanırken ekonomiyi takip eden yurttaşlar bir sonraki FED faiz kararı toplantısı ne zaman sorusunu gündeme getirdi. Peki, bir sonraki FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2024 FED Toplantı Takvimi!

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