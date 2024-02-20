2024 FED Toplantı Takvimi: Bir sonraki FED faiz kararı toplantısı ne zaman?
Pek çok ekonomik kalemde etkili olan ABD Merkez Bankası (FED) FED faiz kararlarının açıklandığı 2024 FED toplantı takvimi yayınlandı. 2024 FED toplantı takvimi FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanırken ekonomiyi takip eden yurttaşlar bir sonraki FED faiz kararı toplantısı ne zaman sorusunu gündeme getirdi. Peki, bir sonraki FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2024 FED Toplantı Takvimi!
ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell 2024 FED toplantı takvimini açıklayarak bu yıl FED'in gerçekleştireceği faiz kararı toplantılarının gününü duyurdu. Ekonomi ile ilgilenen yurttaşlar bir sonraki FED faiz kararı toplantısı ne zaman sorularına yanıt ararken Powell'in açıklamasıyla birlikte 2024 FED toplantı takvimi belli oldu. Peki, bir sonraki FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2024 FED Toplantı Takvimi!
2024 FED Toplantı Takvimi
ABD'de 2024 yılında gerçekleşecek sonrasında faiz kararlarının açıklanacağı FED toplantı takvimi şu şekilde:
- 30-31 Ocak 2024
- 19-20 Mart 2024
- 30 Nisan-1 Mayıs 2024
- 11-12 Haziran 2024
- 30-31 Temmuz 2024
- 17-18 Eylül 2024
- 6-7 Kasım 2024
- 17-18 Aralık 2024
*Faiz kararları toplantıların ikinci gününde Türkiye saatiyle 22.00'da duyurulacaktır.
Bir sonraki FED faiz kararı toplantısı ne zaman?
Jerome Powell tarafından açıklanan 2024 yılının FED faiz kararı toplantıları sırasıyla; 19-20 Mart, 30 Nisan-1 Mayıs, 11-12 Haziran, 30-31 Temmuz, 17-18 Eylül, 6-7 Kasım, 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararları ise toplantıların ikinci gününde Türkiye saatiyle 22.00'da duyurulacak.
2024 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED Ocak ayı faiz kararı toplantısı 31 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da faiz kararının duyurulması bekleniyor.
2024 Mart FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED Mart ayı faiz kararı toplantısı 20 Mart Çarşamba 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da faiz kararının duyurulması bekleniyor.
2024 Nisan FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED Nisan ayı faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da faiz kararının duyurulması bekleniyor.
2024 Haziran FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED Haziran ayı faiz kararı toplantısı 12 Haziran 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da faiz kararının duyurulması bekleniyor.
2024 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED Temmuz ayı faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da faiz kararının duyurulması bekleniyor.
2024 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED Eylül ayı faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da faiz kararının duyurulması bekleniyor.
2024 Kasım FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED Kasım ayı faiz kararı toplantısı 7 Kasım 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da faiz kararının duyurulması bekleniyor.
2024 Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED Aralık ayı faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da faiz kararının duyurulması bekleniyor.