2024 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçlar nereden öğrenilir?

Green Card başvuruları, bu yıl 7 Kasım 2023 tarihinde sona ermesinin ardından başvuran adaylar Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. ABD'de ikametgah ve çalışma izni almak isteyenlerin başvurduğu Green Card başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından online sistem üzerinden ilan duyurulacak. Peki, 2024 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçlar nereden öğrenilir?

2024 Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 7 Kasım'da başvuru süreci tamamlanan Green Card başvurularının ardından ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılacak olan sonuç açıklaması için geri sayım başladı. ABD'de ikametgah ve çalışma izni imkanı sağlayan sürece katılan adaylar Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2024 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçlar nereden öğrenilir? İşte detaylar.

2024 Green Card başvuru sonuç tarihi

Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanacak.

Green Card sonuçlar nereden öğrenilir?

Teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilen Green Card sonuçları için başvuru yapmış olan adaylar https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü’ne" tıklayarak sonuca erişebiliyor olacak.