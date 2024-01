2024 Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? 2024 Güneş tutulması takvimi

Güneş tutulmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi sorularını araştırıyor. Bu yıl "Tam Güneş Tutulması" ve "Halkalı Güneş Tutulması" olarak gerçekleşecek iki güneş tutulması takvimlerde işaretlendi. Peki, 2024 Güneş tutulması ne zaman? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte 2024 Güneş tutulması takvimi!

2024 Güneş tutulması ne zaman?

2024 yılına girmemiz birlikte bu yıl gerçekleşmesi beklenen "Tam Güneş Tutulması" ve "Halkalı Güneş Tutulması" olarak adlandırılan iki adet güneş tutulmasına tanıklık edeceğiz. Bunlardan ilki olan Tam Güneş Tutulması 8 Nisan 2024 Pazartesi saat 21.20'de ikincisi olan Halkalı Güneş Tutulması ise 2 Ekim 2024 Çarşamba saat 21:49'da gerçekleşecek.

Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Bu yıl gerçekleşecek "Tam Güneş Tutulması" ile "Halkalı Güneş Tutulması" ne yazık ki Türkiye'den görülemeyecek.

NASA'ya göre, tutulma yolu Meksika'dan başlayarak, ABD'nin Teksas eyaletinden girip, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvanya, New York, Vermont, New Hampshire ve Maine eyaletlerinden geçecek. Tutulma, Kanada'nın Güney Ontario eyaletine girdikten sonra Quebec, New Brunswick, Prens Edward Adası ve Cape Breton üzerinden geçerek Newfoundland'da sona erecek.

2024 Güneş tutulması takvimi

2024'te gerçekleşecek güneş tutulmalarının takvimi şu şekilde:

Tam Güneş Tutulması: 8 Nisan 2024 - 21:20

8 Nisan 2024 - 21:20 Halkalı Güneş Tutulması: 2 Ekim 2024 - 21:49

Tam Güneş Tutulması ne zaman?

2024'te gözlemlenecek ilk güneş tutulması olan Tam Güneş Tutulması 8 Nisan 2024 Pazartesi saat 21.20'da gerçekleşecek.

Tam Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Bu yıl gerçekleşecek "Tam Güneş Tutulması" ne yazık ki Türkiye'den görülemeyecek. 8 Nisan 2024 Pazartesi saat 21.20'da gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması Amerika kıtasından gözlemlenebilecek.

Tam Güneş Tutulması nedir?

Güneş tutulmaları, Ay'ın Dünya ve Güneş arasına girmesiyle oluşurken, tam güneş tutulmaları sırasında Ay, Güneş'in tüm ışığını bloke eder. Tam tutulma ortalama her 18 ayda bir, Ay'ın karanlık siluetinin Güneş'in yoğun parlak ışığını tamamen kapatarak çok daha sönük olan güneş koronasının görünmesini sağlamasıyla meydana gelir. Herhangi bir tutulma sırasında, bütünlük en iyi ihtimalle Dünya yüzeyinde sadece dar bir alanda gerçekleşir.

Halkalı Güneş Tutulması ne zaman?

2024'te gözlemlenecek ikinci güneş tutulması olan Halkalı Güneş Tutulması 2 Ekim 2024 Çarşamba saat 21:49'da gerçekleşecek.

Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Bu yıl gerçekleşecek "Halkalı Güneş Tutulması" ne yazık ki Türkiye'den görülemeyecek. 2 Ekim 2024 Çarşamba saat 21:49'da gerçekleşecek Halkalı Güneş Tutulması Amerika kıtasından gözlemlenebilecek.

Halkalı Güneş Tutulması nedir?

"Halkalı güneş tutulması," ayın Güneş diskini tamamen örtmediği, bu nedenle Güneş'in etrafında halka şeklinde bir parlaklık halkası oluşturduğu bir güneş tutulması türüdür. Bu tür tutulmalar, Ay'ın yörüngesinin Güneş ile Dünya arasında olduğu noktalarda gerçekleşir. Halkalı güneş tutulmaları, Ay'ın Güneş diskini tamamen kapatamadığı durumları ifade eder.

Halkalı güneş tutulması, tam güneş tutulmasından farklıdır. Tam güneş tutulmasında, Ay, Güneş'i tamamen örter ve sadece Güneş'in atmosferi olan korona görünür hale gelir. Halkalı güneş tutulmasında ise Ay, Güneş'i sadece kısmen örter, bu nedenle halka şeklindeki Güneş diskini görmemize izin verir.