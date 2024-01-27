2024 Halkalı Güneş Tutulması ne zaman? Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Güneş tutulmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 halkalı güneş tutulması ne zaman? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi sorularını araştırıyor. Bu yıl "Tam Güneş Tutulması" ve "Halkalı Güneş Tutulması" olarak gerçekleşecek iki güneş tutulması takvimlerde işaretlendi. Peki, 2024 halkalı güneş tutulması ne zaman? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

2024 yılına girilmesiyle birlikte astronomi meraklıları 2024 halkalı güneş tutulması ne zaman, halkalı güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi sorularını araştırmaya başladı. 2024 yılında gerçekleşecek "Tam Güneş Tutulması" ve "Halkalı Güneş Tutulması" için sayılı günler kaldı. Yurttaşlar halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi sorusunu gündeme getirirken bilim insanları tutulmaların Türkiye'den görünüp görünmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 halkalı güneş tutulması ne zaman? Halkalı güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte 2024 halkalı güneş tutulmasına dair detaylar!

2024 Halkalı Güneş Tutulması ne zaman?

2024'te gözlemlenecek ikinci güneş tutulması olan Halkalı Güneş Tutulması 2 Ekim 2024 Çarşamba saat 21:49'da gerçekleşecek.

Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Bu yıl gerçekleşecek "Halkalı Güneş Tutulması" ne yazık ki Türkiye'den görülemeyecek. 2 Ekim 2024 Çarşamba saat 21:49'da gerçekleşecek Halkalı Güneş Tutulması Amerika kıtasından gözlemlenebilecek.

Halkalı Güneş Tutulması nedir?

"Halkalı güneş tutulması," ayın Güneş diskini tamamen örtmediği, bu nedenle Güneş'in etrafında halka şeklinde bir parlaklık halkası oluşturduğu bir güneş tutulması türüdür. Bu tür tutulmalar, Ay'ın yörüngesinin Güneş ile Dünya arasında olduğu noktalarda gerçekleşir. Halkalı güneş tutulmaları, Ay'ın Güneş diskini tamamen kapatamadığı durumları ifade eder.

Halkalı güneş tutulması, tam güneş tutulmasından farklıdır. Tam güneş tutulmasında, Ay, Güneş'i tamamen örter ve sadece Güneş'in atmosferi olan korona görünür hale gelir. Halkalı güneş tutulmasında ise Ay, Güneş'i sadece kısmen örter, bu nedenle halka şeklindeki Güneş diskini görmemize izin verir.

2024 Güneş tutulması takvimi

2024'te gerçekleşecek güneş tutulmalarının takvimi şu şekilde: