2024 Hemşire maaşı ne kadar oldu? Yeni başlayan Hemşire maaşları

2024 hemşire maaşı çalışan ve yeni başlayan hemşire adayları için oldukça merak konusu. 2024 memur zammının belirli olmasının ardından hemşire maaşı da belli olmuş oldu.

Temmuz memur maaşında belirleyici olan Haziran ayı enflasyon verilerilerinin açıklanması ve en düşük memur aylığının 34 bin 372 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi Meclis'e sunulmasıyla birlikte 2024 hemşire maaşları da belli oldu. Yeni enflasyon oranlarıyla birlikte esnaf, memur ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına da yapılacak zam oranları açıklandı.

2024 Hemşire maaşı ne kadar oldu?

2024 Hemşire maaşları, memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için Ocak ayında 49,25 oranında zam yapıldı.

1/4 derecesinde çalışan bir üniversite mezunu bir hemşirenin mevcut maaşı Ocak ayında yapılan zam ile birlikte 26 bin 40 liradan 40 bin 179 liraya yükseldi.

Yeni başlayan Hemşire maaşları

Ocak zammından sonra 1/4 derecesinde yeni başlayan Hemşire maaşları ortalama 40.179 lira bandındadır.