2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursu ne kadar? İşte İOKBS Bursluluk sınavı başvuru ekranı

Ortaokul 5 ile lise üçüncü sınıf öğrencilerine dönük olarak gerçekleştirilecek 2024 İOKBS bursluluk sınavı için süreç başladı. MEB tarafından duyurulan takvime göre 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları internetten ya da yüz yüze gerçekleştirilebilir. Peki, 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursu ne kadar? İşte İOKBS Bursluluk sınavı başvuru ekranı.

5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerine dönük olarak gerçekleştirilecek 2024 İOKBS bursluluk sınavı için süreç başladı. MEB tarafından duyurulan takvime göre 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları internetten ya da yüz yüze gerçekleştirilebilir. Peki, 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursu ne kadar? İşte İOKBS Bursluluk sınavı başvuru ekranı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilen 2024 İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında İOKBS başvuruları 21 Nisan 13 Mayıs tarihlerinde alınmış sınavlar ise 4 Eylül’de yapılmıştı. Peki 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursu ne kadar? İOKBS Bursluluk sınavı başvuru ekranına nereden ulaşılır?

2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

2024 İOKBS bursluluk sınavı MEB’in yayınladığı takvime göre 21 Nisan saat 10.00'da gerçekleşecek. MEB’in sınava yönelik kılavuzu yayınlamasıyla beraber başvuru sürecine ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

2024 İOKBS bursu ne kadar?

Binlerce veli ve öğrencinin gündeminde 2024 İOKBS bursu ne kadar sorusu yer alıyor. Geçtiğimiz dönem İOKBS bursu 663 liradan 863 liraya yükseltildi.

İOKBS Bursluluk sınavı başvuru ekranı

21 Nisan 2024'te gerçekleşecek İOKBS bursluluk sınavı için MEB henüz kılavuz yayınlamadı. Başvuruların meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr resmi internet siteleri üzerinden ya da okul müdürlüklerinden gerçekleşmesi bekleniyor.