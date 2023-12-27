2024 Karne günü ne zaman? İşte yarı yıl tatili tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024 karne günü ne zaman sorusu gündemde. Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren Yarı yıl tatili hangi tarihte soruları MEB'in yıllık takvimini duyurmasıyla birlikte yanıt buldu. Peki, 2024 Karne günü ne zaman? İşte yarı yıl tatili tarihi!

2024 Karne günü ne zaman? | Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (MEB) ilk ve ortaöğretim kurumları 2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte 2024 karne günü ne zaman sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte 2023-2024 karne günü ne zaman soruları yanıtlanmış oldu. Peki, 2024 Karne günü ne zaman? İşte yarı yıl tatili tarihi!

2024 Karne günü ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yıl ortası verilen en uzun tatil olan yarı yıl tatili bu sene 22 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında olacak. Buna göre öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönem karnelerini 19 Ocak Cuma günü alacak.

Yarı yıl tatili tarihi

MEB'in açıklamasına göre yarı yıl tatili yani halk arasında bilinen adıyla Şubat, sömestr tatili 22 Ocak Pazartesi günü başlayıp 2 Şubat Cuma günü bitecek.

2023-2024 okul tatilleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu dönem içerisinde gerçekleşecek okul tatilleri şu şekilde: