2024 karşılıklı saldırıyla başladı

Dış Haberler

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022’de başlayan savaş tekrar kızışırken karşılıklı saldırılar artıyor. Ukrayna ve Rusya topraklarına yapılan saldırılarda taraflar birbirlerini suçladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın yılbaşı gecesi Ukrayna topraklarına İran yapımı “Şahed” tipi 90 insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. 87 İHA’nın imha edildiği belirtilen açıklamada, Rusya'nın ayrıca Harkiv bölgesine 4 adet S-300 güdümlü füze, Herson ve Zaporijya bölgelerine 3 adet X-31P anti-radar füzesi ve bir X-59 füzesi gönderdiği kaydedildi.

TASS haber ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yeni yıla girdikten hemen sonra Donetsk’e çok namlulu roket atarla saldırı düzenledi. 5 yıldızlı bir otele roket isabet eden saldırıda, 1’i gazeteci en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Donetsk'in bombalanmasını sivil altyapıyı hedef alan "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Rusya’nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, şehre önceki gün Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin yaralandığını bildirmişti.

ORDUYA TEŞEKKÜR

Çatışmalar sürerken iki ülkenin liderleri, yeni yıl mesajlarını paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeni yıl mesajında 2023’ün genel değerlendirmesini yaparken Ukrayna ordusuna teşekkür etti.

Orduya birlik içinde destek verilmesi çağrısında bulunan Rus lider Vladimir Putin ise, geçen yılki konuşmasının aksine Ukrayna savaşına atıfta bulunmadı. Orduyu öven Putin, askerlerinden “kahramanlar” diyerek bahsetti. Ekonomik konulara da değinen Putin, 2024 yılını “aile yılı” ilan etti.

∗∗∗

ÜYELİK İÇİN 30 ÜLKE BEKLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'in yeni katılımlarla artık 10 ülkeden oluştuğunu belirterek, “BRICS'in çok boyutlu gündemine şu veya bu şekilde katılmak isteyen yaklaşık 30 ülkenin ne derece hazır olduğunu değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. Rusya'nın BRICS'te 2024 dönem başkanlığını devralması üzerine yazılı açıklama yapan Putin, birliğin benzer politikalara sahip devletlerin dikkatini çektiğini dile getirdi. Yeni üyelerin “birliğin artan otoritesinin ve dünya meselelerindeki rolünün güçlü bir göstergesi” olduğunu söyleyen Putin, Ekim 2024'te Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'nin, Rusya'nın dönem başkanlığının “doruk noktası” olacağının altını çizdi. Ağustos ayında Güney Afrika’da düzenlenen 15. BRICS liderler zirvesinde üyeliğe kabul edilen Arjantin’in yeni aşırı sağcı lideri Javier Milei, geçen günlerde birliğe üye olmayacaklarını açıklamıştı.