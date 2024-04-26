2024 Kurumlar Vergisi son tarih ne zaman? Kurumlar Vergisi uzatıldı mı?

Kurumlar vergisi beyannamesi için geri sayım başladı. KDV beyanname veriliş süresi ve Ba-Bs bildirim süresinin uzatılmasına dair Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) bir açıklama geldi. GİB normal şartlarda 29 Nisan'a kadar verilmesi gereken beyanlara dair bir açıklama yaparak sürenin uzatıldığını duyurdu. Peki, KDV beyanname ve Ba-Bs ne zamana kadar uzatıldı? 2024 Kurumlar Vergisi son tarih ne zaman?

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün bir açıklama yaparak 2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresini uzattı. Normal şartlarda 29 Nisan'a kadar verilmesi gereken beyanların süresi GİB tarafından yapılan açıklamayla uzatılmasının ardından 2024 Kurumlar Vergisi son tarih ne zaman sorusu gündem oldu. Peki, KDV beyanname ve Ba-Bs ne zamana kadar uzatıldı? 2024 Kurumlar Vergisi son tarih ne zaman?

2024 Kurumlar Vergisi son tarih ne zaman?

2024 Kurumlar Vergisi son tarihleri şu şekilde;

Ba-Bs 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna,

Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi ise 10 Mayıs 2024 Cuma günü sonuna uzatıldı.

KDV için ise herhangi bir uzatma süresi bulunmazken, son tarihin 29 Nisan 2024.

Kurumlar Vergisi uzatıldı mı?

30 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2023 hesap dönemine ait "kurumlar vergisi" beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 6 Mayıs'a uzatıldı. 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken 2024/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler de aynı tarihe kadar teslim edilebilecek.

Öte yandan 30 Nisan'a kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "elektronik defter beratları" da 10 Mayıs gün sonuna kadar yüklenebilecek.

Ayrıca mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Nisan'da sona erecek mücbir sebep hali "son kez" olmak üzere 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.