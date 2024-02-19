2024 Lisans, Yüksek lisans bursları ne kadar oldu? | YÖK burs başvurusu ne zaman? YÖK burs başvuru ekranı

Lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen destek bursu YÖK tarafından yapılan son dakika açıklaması ile zam geleceği ilan edildi. Bu duyurunun ardından pek çok lisans ve yüksek lisans öğrencisinin gündemine 2024 Lisans, Yüksek lisans bursları ne kadar oldu? YÖK burslarına zam geldi mi? soruları oturdu. Peki, yeni gelen zamlarla birlikte YÖK'ün verdiği 2024 Lisans, Yüksek lisans bursları ne kadar oldu?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yaklaşık 6 bin öğrencinin yararlandığı Yükseköğretim Kurulu, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarına zam yapıldığını duyurdu. Bu duyurunun ardından pek çok lisans ve yüksek lisans öğrencisinin gündemine 2024 Lisans, Yüksek lisans bursları ne kadar oldu? YÖK burslarına zam geldi mi? soruları oturdu.

2024 Lisans, Yüksek lisans bursları ne kadar oldu?

YÖK, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarını artırdı. Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 2.500 TL'den 4.000 TL'ye çıkarken, çalışmayan öğrenciler için ise 7.500 TL'den 12.000 TL'ye yükseltildi. Lisans Destek Bursu ise 1.875 TL'den 3.000TL'ye çıkarıldı.

YÖK Destek Bursu'ndan kimler faydalanabiliyor?

YÖK Destek Bursu'ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.

2024 Güncel YÖK Destek Bursu Ücretleri

Doktora Bursu (çalışan): 4.000 TL

4.000 TL Doktora Bursu (çalışmayan): 12.000 TL

12.000 TL Lisans Destek Bursu: 3.000 TL

YÖK burs başvurusu ne zaman?

Yükseköğretim Kurulu bursu için 2024 başvuru tarihi henüz açıklanmadı. YÖK burs başvuru tarihleri kurum tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

YÖK burs başvuru ekranı

YÖK burs başvuru ekranı için adaylar https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

YÖK Bursu Başvuru Şartları

YÖK bursu için kurumun resmi internet adresi üzerinde yer alan başvuru şartları şu şekilde: