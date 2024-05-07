2024 model Diyanet İşleri

Diyanet için 2024’ün ilk beş ayı zorlu geçti. Başkanlığın beş yıldızlı otel toplantıları, Audi A8 başta olmak üzere lüks makam araçları ve milyarlarca liralık harcamaları ocak-mayıs dönemine damgasını vurdu.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’de on milyonlarca yurttaşı sefalete mahkûm eden ekonomik krizden etkilenmeyen kurumların başında geldi. 2024 yılına 91,8 milyar TL’lik bütçe ile başlayan Diyanet, yılın henüz ilk çeyreğinde 23,5 milyar TL’lik harcamaya imza attı. Yurttaşa, “Aza tamah” öğüdü veren Başkanlık, bünyesindeki lüks ve şatafatı ise gizleyemedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik kamuoyundaki tartışma, BirGün’ün birbiri ardına yaptığı haberler ile daha da büyüdü. Mayıs ayının ilk haftası, Diyanet için Audi A8 ve lüks otel toplantısı tartışmaları ile geride kaldı.

2024 HIZLI BAŞLADI

Hemen her yıl on milyarlarca liralık harcaması ile tartışma yaratan Diyanet, 2024 yılına da hızlı girdi. Başkanlık, ocakta 9,6 milyar TL, şubatta 6,8 milyar TL, martta ise 7 milyar TL olmak üzere 2024’ün ilk çeyreğinde 23,5 milyar TL kaynak kullandı.

AUDİ A8 İSTEDİ

Harcamaları ile gündeme oturan başkanlıktaki lüks ve şatafat, makam araçlarının ortaya çıkması ile iyice gün yüzüne çıktı. 2021’de yaptığı açıklamada, “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” diyen Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş’a Audi A6 marka yeni makam aracı alındığı, “Aracın ekonomik ömrünü tamamladığı” iddiası ile aracın Audi A8 ile değiştirildiği öğrenildi. BirGün’ün, “Audi A8” haberinin kamuoyunda yarattığı infial üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Başkanlık, “Aracı ihtiyaca binaen kiralık” ifadesini kullandı. Aracın, yurttaşın bağışları ile finanse edilen Diyanet Vakfı üzerinden kiralandığı, bu yolla Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin arkasından dolaşıldığı adeta itiraf edildi.

Erbaş’ın kullanımı için alınan ya da kiralanan araçlarla birlikte Diyanet’in otoparkında başkanlık makamı için tutulan araçlar şöyle sıralandı:

• İki adet Mercedes

• Bir adet zırhlı Mercedes

• Bir adet kırmızı TOGG

• Bir adet Mercedes Vito

• Bir adet Audi A8

ARABİSTAN’TA GMC

Başkanlığın araç saltanatı bunlarla da sınırlı kalmadı. Hac ücretlerinden elde edilen para ile Diyanet Vakfı bütçesinden alınan bir adet GMC marka arazi aracının, “Ali Erbaş Suudi Arabistan’a gittiğinde kullansın” denilerek Diyanet’e tahsis edildiği öne sürüldü.

İSKANDİNAV GEZİSİ

Başkanlığın İskandinav gezileri de 2024’e damgasını vuran haberler arasında yer aldı. Ali Erbaş, Seher Erbaş ve Kadir Dinç’in de içinde bulunduğu kalabalık bir kafilenin, “Diyanet vakıflarının genel kurulları” gerekçesiyle İskandinav ülkelerine gittiği belirlendi. 8-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaretin tepki çekeceği gerekçesiyle kamuoyundan saklandığı öne sürülürken Diyanet kaynakları, “Ziyaretlerden kasıtlı olarak fotoğraf dahi paylaşılmadı” dedi.

LÜKS OTELLER

Diyanet’in, Türkiye’deki ekonomik krizi yok sayan beş yıldızlı otel toplantıları da hız kesmedi. Diyanet kafilesi, “91,8 milyar TL’lik 2024 bütçenin nasıl harcanacağını” planlamak için beş yıldızlı termal otelde müzikli eğlenceli toplantı düzenledi. Toplantıya katılanlara, “Otelden fotoğraf paylaşmayın”, “Beş yıldızlı otel tepki çeker” diyenlere ise “Devasa bütçeyi idare ediyoruz, o kadar yetkimiz olsun” denildi.

TORPİL RAHATSIZLIĞI

İktidara yakınlığıyla bilinen bir sendikanın Diyanet çalışanları arasında yaptığı anket çalışması, Diyanet personelinin dahi kurumdan rahatsızlığını ortaya koyuyor. Başkanlık personelinin yüzde 80’i, başkanlık içinde torpil, kayırmacılık ve iltimas olduğunu belirtiyor. Diyanet çalışanlarının yüzde 85’i Türkiye’de dini duyarlılıkların beş yıl öncesine oranla azaldığını söylerken raporda öne çıkan diğer bazı bulgular ise şöyle sıralanıyor:

• Diyanet’in son beş yıldaki işleyişi geçmişe göre kötüye gidiyor diyenlerin oranı 37,4.

• Cemevleri ibadethane değildir diyenlerin oranı yüzde 60,1.

• Adalet konusunda memnuniyetsizliğini dile getirenlerin oranı yüzde 38,4.

• Eğitim hizmetlerinden hiç memnun olmayanlar oranı yüzde 18.

ÜNİVERSİTELER GEÇİLDİ

Diyanet’e 2024 için verilen eğitim yatırımları ödeneği, Türkiye’deki 126 üniversiteden 108’inin yükseköğretim yatırımları için aldığı ödeneğinin üzerine çıkıyor. Yükseköğretim yatırımları için ODTÜ’ye 210 milyon TL, Galatasaray Üniversitesi’ne 78,6 milyon TL, Akdeniz Üniversitesi’ne 187 milyon TL yatırım ödeneği verilirken Diyanet’in mesleki eğitim yatırımları ödeneği 216 milyon TL ile ifade ediliyor.