2024 NBA All-Star ne zaman? NBA All Star hangi kanalda? NBA All Star kadroları

NBA All Star 2024 kadrolarının açıklanmasıyla birlikte basketbolseverler 2024 NBA ALL-STAR ne zaman sorusunu gündeme getirdi. Türkiye'den çok sayıda sporseverin takip ettiği NBA'nın her yıl gerçekleştirdiği All Star etkinliği bu yıl da heyecanlı geçecek. Yurttaşlar NBA All Star maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, 2024 NBA All-Star ne zaman? NBA All Star hangi kanalda? İşte NBA All Star kadroları ve tüm detaylar!

2024 NBA All-Star için geri sayım başlamışken yurttaşlar 2024 NBA All-Star ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Her sezon büyük bir ilgiyle takip edilen NBA All Star etkinliklerinin bu yıl 73.'sü gerçekleşecek. NBA yönetimi All Star maçlarında forma giyecek ilk beşleri açıklamasının ardından Türkiye'deki basketbolseverler NBA All Star hangi kanalda aramalarına başladı. Peki, 2024 NBA All-Star ne zaman? NBA All Star hangi kanalda? İşte NBA All Star kadroları ve tüm detaylar! 2024 NBA All-Star ne zaman? NBA yönetimi 2024 NBA All Star etkinliklerinin tarihlerini açıkladı. 17 - 19 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Çaylaklar Maçı, Yetenek Yarışması ve All Star Maçı ülkemizin zaman dilimine göre şu saatlerde gerçekleşecek: Çaylaklar Maçı: 17 Şubat Saat: 05.00

Yetenek Yarışması: 18 Şubat Saat: 04.00

NBA All Star Maçı: 19 Şubat Saat: 04.00 NBA All Star hangi kanalda? NBA All-Star maçlarını ve etkinlikleri S Sport ekranlarında naklen gerçekleşecek. NBA All Star Çaylaklar Maçı ne zaman? Bu yıl 73.'sü gerçekleşecek olan NBA All Star etkinliklerini ilki olan Çaylaklar Maçı Türkiye saatiyle 17 Şubat Cumartesi günü saat 05.00'da oynanacak. NBA All Star Yetenek Yarışması ne zaman? NBA All Star'da ikinci gece gerçekleşecek yetenek, üçlük atışı, smaç ve geceye özel Stephan Curry ile WNBA oyuncusu Sabrina Ionescu arasında gerçekleşecek üçlük yarışması Türkiye saatiyle 18 Şubat Pazar sabahı saat 04.00'da gerçekleşecek. NBA All Star Maçı ne zaman? Merakla beklenen 2024 NBA All Star maçı Türkiye saatiyle 19 Şubat Pazartesi sabah 04.00'da oynanacak. NBA All Star Kadrosu 2024 NBA Yetkilileri gerçekleştirdikleri anketle beraber 2024 NBA All Star oyuncularının yer aldığı doğu ve batı konferanslarının ilk beş kadrolarını açıkladı. Doğu Konferansı 2024 NBA All Star maçında ilk beşte olacak Doğu Konferansı oyuncuları şu şekilde Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) Batı Konferansı 2024 NBA All Star maçında ilk beşte olacak Batı Konferansı oyuncuları şu şekilde LeBron James (Los Angeles Lakers)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

(Dallas Mavericks) Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)