2024 Nisan ara tatili ne zaman? İkinci dönem ara tatil tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024 Nisan ara tatili ne zaman sorusu yarı yıl tatilinin bitmesiyle birlikte gündemde. Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren Nisan ara tatili hangi tarihte, ne zaman soruları MEB'in yıllık takvimini duyurmasıyla birlikte yanıt buldu. Peki, 2024 Nisan ara tatili ne zaman? İşte İkinci dönem ara tatil tarihi!

2024 Nisan ara tatili ne zaman? | Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (MEB) ilk ve ortaöğretim kurumları 2023-2024 yarı yıl tatilinin bitmesiyle birlikte 2024 Nisan ara tatili ne zaman sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte 2024 Nisan ara tatili ne zaman sorusu yanıtlanmış oldu. Birçok öğretmen, öğrenci ve veliyi ilgilendiren ikinci dönem ara tatil tarihi haberimizde...

Nisan ara tatili ne zaman?

2023 – 2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Nisan ara tatili 8 - 12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İkinci dönem ara tatil tarihi

MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında ikinci dönem ara tatil tarihi açıklandı. MEB'in yayınladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Nisan Pazartesi ile 12 Nisan Cuma 2024 tarihleri arasında olacak. İkinci dönem ara tatilin ardından okullar 15 Nisan Pazartesi günü açılacak.

2023-2024 okul tatilleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu dönem içerisinde gerçekleşecek okul tatilleri şu şekilde: