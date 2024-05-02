2024 Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

2024 Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri olan enflasyon oranı Nisan ayı için toplumun pek çok kesiminde merak konusu. Peki, 2024 Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Nisan ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Nisan ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2024 Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman? | Kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri olan enflasyon oranı 2024 Nisan ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2024 Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2024 Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Nisan ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Nisan ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2024 Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

2024 Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Mayıs Cuma saat saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

2024 Nisan ayı enflasyon beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Mayıs’ta açıklanması beklenen nisan ayı enflasyonun verileri hakkında beklenti ortaya çıktı. Bloomberg HT’nin gerçekleştirdiği ankette piyasa katılımcılarının beklentisi nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 70 olacağı yönünde. Ankette aylık olarak ise enflasyonda yüzde 3,2’lik beklenti oluştu.

Ankete göre nisan enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 2,3; en yüksek beklenti yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 70,7; en düşük ise yüzde 68,3 seviyesinde belirlendi.

Bu anket döneminde 2024 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise 21 kurumun katılımıyla bir önceki anket dönemine göre düşüşle yüzde 43 oldu. Bir önceki anket döneminde tahmin yüzde 44 seviyesindeydi.