2024 Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Yeni başlayan öğretmen maaşları

2024 öğretmen maaşı çalışan ve yeni başlayan öğretmen adayları için oldukça merak konusu. 2024 memur zammının belirli olmasının ardından öğretmen maaşı da belli olmuş oldu.

Ocak memur maaşında belirleyici olan Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması ve en düşük memur aylığının 34 bin 372 lira çıkarılmasını içeren kanun teklifi Meclis'e sunulmasıyla birlikte 2024 öğretmen maaşları da belli oldu. Yeni enflasyon oranlarıyla birlikte esnaf, memur ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına da yapılacak zam oranları açıklandı.

2024 Öğretmen maaşı ne kadar oldu?

2024 Öğretmen maaşları memur ve memur emeklilerine 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Memurlara yapılan Ocak zammı ile birlikte 1/4 derecesinde 26 bin 654 lira olan öğretmenlerin maaşları 39 bin 781 liraya yükselmiş oldu. Uzman öğretmenlerin maaşları ise 29 bin 538 liradan 39 bin 781 liraya yükseldi.