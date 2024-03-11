2024 Oscar en iyi yönetmen ödülünü kim aldı? 2024 Oscar en iyi yönetmen ödülü

2024 Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden olan 96. Akademi Ödülleri’nin sahipleri dün gece düzenlenen törende sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törende 2024 Oscar en iyi yönetmen ödülü de sahibini buldu. Peki, 2024 Oscar en iyi yönetmen ödülü hangi film aldı? İşte 2024 Oscar en iyi yönetmen ödülü!

1929'dan bugüne dek Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törende sahiplerini buldu. Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden olan 96. Akademi Ödülleri'nde 2024 Oscar en iyi yönetmen ödülü de sahibini buldu. 2024 Oscar en iyi yönetmen duyurusunu Oscar ödül törenini 4. kez sunan ABD'li komedyen ve TV programcısı Jimmy Kimmel'den geldi. Peki, 2024 Oscar en iyi yönetmen ödülü hangi film aldı? İşte, 2024 Oscar en iyi yönetmen ödülü!

2024 Oscar en iyi yönetmen ödülü

2024 Oscar en iyi yönetmen ödülünü Oppenheimer filminin senaryosunu ve yönetmenliğini üstlenen Christopher Nolan kazandı. Oppenheimer 2024 Oscar en iyi yönetmen ödülü almasının yanı sıra En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Cillian Murphy) ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Robert Downey Jr.) Oscar ödüllerini de alarak toplam dört ödüle layık görüldü.

2024 Oscar en iyi yönetmen adayları hangileriydi?

Akademinin açıkladığı 2024 Oscar en iyi yönetmen adaylar şu şekildeydi:

Justine Triet, Anatomy of a Fall

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan, Oppenheimer

Jonathan Glazer, The Zone of Interest

Yorgos Lanthimos, Poor Things

Oppenheimer'ın konusu ne?

Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan bir filmde, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü vurgulanmaktadır. Manhattan Projesi'nin bilimsel liderliğini üstlendiğinde, Oppenheimer ve eşi Kitty, çalışmalarının dünya genelindeki etkilerini tahmin edemezlerdi. Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda, uzun çalışmaların ardından nükleer silah geliştirilmesiyle, Oppenheimer "atom bombasının babası" olarak tanınır. Ancak icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılması, Oppenheimer'ın projeden uzaklaşmasına yol açar. Savaşın sona ermesine yakın, ABD Atom Enerjisi Ajansı'nın danışmanı olan Oppenheimer, uluslararası nükleer enerji kontrolüne ve nükleer silahlanma yarışına karşı çıkar ve bu nedenle ABD yönetimi tarafından hedef alınır.

Oppenheimer oyuncu kadrosu

Senaryosunu ve yönetmenliğini Christopher Nolan'ın üstlendiği 2024 Oscar töreninden dört ödülle dönen Oppenheimer filminin oyuncu kadrosu şu şekilde:

J. Robert Oppenheimer rolünde Cillian Murphy

Katherine "Kitty" Oppenheimer rolünde Emily Blunt

Leslie Groves rolünde Matt Damon

Lewis Strauss rolünde Robert Downey Jr.

Jean Tatlock rolünde Florence Pugh

Ernest Lawrence rolünde Josh Hartnett

Boris Pash rolünde Casey Affleck

David L. Hill rolünde Rami Malek

Niels Bohr rolünde Kenneth Branagh

Edward Teller rolünde Benny Safdie

Roger Robb rolünde Jason Clarke

Frank Oppenheimer rolünde Dylan Arnold

Hans Bethe rolünde Gustaf Skarsgård

Isidor Isaac Rabi rolünde David Krumholtz

Vannevar Bush rolünde Matthew Modine

Albert Einstein rolünde Tom Conti

Werner Heisenberg rolünde Matthias Schweighöfer

Dane DeHaan

Jack Quaid

Olli Haaskivi

Alden Ehrenreich

Robert Serber rolünde Michael Angarano

David Dastmalchian

Louise Lombard

Scott Grimes

Christopher Denham

James D’Arcy

Harry S. Truman rolünde Gary Oldman

2024 Oscar en iyi yönetmen ödülü hangi film aldı?

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen 2024 Oscar Ödülleri töreninde en iyi yönetmen ödülünü Oppenheimer filmiyle Christopher Nolan aldı.