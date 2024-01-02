2024 Pasaport ücretleri ne kadar? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport ücreti

Pasaport ücretleri yılda bir kere değerleme oranı kapsamında değişiyor. 2024 pasaport ücretleri, değerleme oranının resmileşmesiyle birlikte yeniden belirlendi. Bu yıl pasaport harcı ücretleri 2024 fiyatları üzerinden gerçekleşecek. Peki, 2024 Pasaport ücretleri ne kadar? İşte 2024 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport ücreti

2024 pasaport ücretleri belli oldu. 6 aydan 10 yıla kadar olmak üzere çıkartılan pasaportların değerleme oranının belirlenmesinin ardından ücretleri ortaya çıktı. Peki, 2024 Pasaport ücretleri ne kadar? İşte 2024 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport ücreti.

2024 Pasaport Ücretleri

Süre Harç Defter Bedeli Toplam 6 Ay 1.639,30 ₺ 790 ₺ 2.429,30 ₺ 1 Yıl 2.396,60 ₺ 790 ₺ 3.186,60 ₺ 2 Yıl 3.912,60 ₺ 790 ₺ 4.702,60 ₺ 3 Yıl 5.558,30 ₺ 790 ₺ 6.348,30 ₺ 3+ Yıl 7.833 ₺ 790 ₺ 8.623,00 ₺

Pasaport harçları nereye ödenir?

Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

2024 Pasaport ücretleri ne kadar? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport ücreti

2024 Ocak ayında pasaportların değerleme oranına yaklaşık yüzde 50 zam gelmesiyle birlikte 6 ay süreli pasaport ücreti 2.429,30 ₺, 1 yıl süreli pasaport ücreti 3.186,60 ₺, 2 yıl süreli pasaport ücreti 4.702,60 ₺, 3 yıl süreli pasaport ücreti 6.348,30 ₺, 3 yıl ve üzeri pasaport ücreti ise 8.623,00 ₺ olmuştur.