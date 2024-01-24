2024 PEN Duygu Asena Ödülü, Boğaziçi Direnişi’ne verildi

PEN Yazarlar Derneği, 2024 yılı Duygu Asena Ödülü’nü Boğaziçi Üniversitesi Direnişi’ne verdi. PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Ödülü bu yıl bir bireye değil, örnek bir direnişe ve mücadeleye verme kararı aldık" denildi.

2024 yılı Duygu Asena Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi Direnişi’ne verildi.

PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu, şahıslara verilen ödülü bu kez Boğaziçi Üniversitesi’ne verme kararı aldı.

Dernekten yapılan açıklamada “Ödülü bu yıl bir bireye değil, örnek bir direnişe ve mücadeleye verme kararı aldık. 2024 PEN Duygu Asena Ödülü’müzü bu yıl Boğaziçi Üniversitesi'nin laik ve özerk, akıl ve bilim yolunda, nitelikli eğitim için direnen akademisyen, öğrenci, mezun ve çalışanlarına veriyoruz” denildi.

PEN Yazarlar Derneği’nin ödülünün Boğaziçi Üniversitesi’ne verilmesinin gerekçesi ise şu ifadelerle açıklandı:

“Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına tek bir üniversite sokamayan, eğitim sistemini cemaat ve tarikatlara teslim etmekten çekinmeyen, hatta bu yolda Anayasayı yok sayan, Cumhuriyetin temel taşlarından biri olan ‘Eğitim Birliğini’ dinamitleyen, ülkemizin gençlerini kaliteli eğitim hakkından mahrum eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim alanını kurak, susuz, üzerinde ot bitmeyen bir Vahabi çölüne çeviren, cehaleti yücelten, kendi imkânlarıyla nispeten iyi eğitim alabilen nitelikli gençlerin binlercesinin de her yıl ülkeyi terk etmesine neden olan zihniyet, 2021 yılı başında başlayan süreçte, tamamen keyfi rektör atamalarıyla ülkemizin köklü ve en değerli eğitim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’ni de ele geçirmeye çalışmaktadır.

"MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYEN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ"

O gün bugündür bu atamaya ve ileri değil, geriye dönük uygulamalara direnen, kurumlarını tepeden atamalara ve müdahalelere teslim etmemek için başkaldıran Boğaziçi Üniversitesi'nin değerli akademisyen, öğrenci, mezun ve çalışanlarının bu çabalarını saygıyla karşılıyor, PEN Türkiye Yazarlar Derneği olarak artık bir gelenek haline gelen Duygu Asena Ödülü’müzü bu yıl mücadeleden vazgeçmeyen Direnen Boğaziçi Üniversitesi'ne veriyoruz.”