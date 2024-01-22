2024 Ramazan Bayramı: Ramazan bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor?

2024 Ramazan Bayramı tarihleri Diyanetin takviminde ilan edildi. Birçok yurttaş ramazan bayramı tatili kaç gün? bayram tatili ne zaman bitiyor? Sorularını merak ediyor. 2024 Ramazan bayramı Diyanetin takviminde üç gün olarak işaretli. Peki, Ramazan bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihleri…

2024 Ramazan Bayramı: Ramazan bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? | 2024 Ramazan bayramı yurttaşların gündeminde sıkça yer almaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok yurttaş ramazan bayram tatili için plan yapmaya başladı. Peki, Ramazan bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihleri…

Ramazan bayram tatili kaç gün?

Ramazan bu yıl 11 Mart tarihinde başlayacak ve 9 Nisan Salı günü Ramazan bayramının arife günüyle sone erecek. Ramazan bayramı tatili 10 Nisan Çarşamba günü okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak ve toplam 3 gün sürecek.

Bayram tatili ne zaman bitiyor?

Üç gün sürecek olan Ramazan bayramı 12 Nisan Cuma günü bitecek. 15 Nisan Pazartesi günü resmi kurumlar, okullar ve bankalar tekrar açılmış olacak.

2024 Ramazan Bayramı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ramazan ayı bu yıl 11 Mart tarihinde başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Buna göre 2024 Ramazan bayramı günleri şu şekilde: