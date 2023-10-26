2024 Resmi Tatil günleri: Ramazan, Kurban Bayramı ne zaman?

Takvimlerin 2024 yılını göstermesine sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Resmi tatil günleri hangileri araştırmasını yapıyor. 2024 yılı için 16 gün Resmi Tatil olarak takvimlerdeki yerini alırken hangi günler resmi tatil sorusu ise gündemdeki yerini koruyor. Peki, hangi günler resmi tatil? Ramazan, Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2024 Resmi Tatil günleri...

2024 Resmi Tatil günleri araması yurttaşların gündemindekini yerini aldı. Yeni yıla sayılı günler kala birçok yurttaş hangi günler resmi tatil sorusunu araştırmaya başladı. 2024 yılı için takvimlerde 16 gün Resmi Tatil günü olarak ayrılmış durumda. Peki, hangi günler resmi tatil? Ramazan, Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2024 Resmi Tatil günleri...

2024 Resmi Tatil günleri

2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

Ramazan Bayramı ne zaman?

2024 yılı için Ramazan bayramı 9 Nisan Arife gününün ardından 10 Nisan'da başlayıp 12 Nisan'da son buluyor. Toplamda üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihi şu şekilde:

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

9 Nisan 2024 Salı Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

11 Nisan 2024 Perşembe Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Kurban Bayramı ne zaman?

2024 yılı için Kurban bayramı 15 Haziran Arife gününün ardından 16 Nisan'da başlayıp 19 Nisan'da son buluyor. Toplamda dört gün sürecek Ramazan Bayramı tarihi şu şekilde:

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

15 Haziran 2024 Cumartesi Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

16 Haziran 2024 Pazar Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

17 Haziran 2024 Pazartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

18 Haziran 2024 Salı Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Resmi tatil nedir?

Resmi tatil, bir ülkenin hükümeti veya yetkili makamlar tarafından belirlenen ve ilan edilen özel bir tatildir. Resmi tatiller, genellikle ulusal tatiller olarak adlandırılır ve genellikle tarihi olayları veya ulusal öneme sahip günleri kutlamak veya anmak amacıyla düzenlenir. Her ülkenin kendi resmi tatil günleri ve nedenleri vardır.

Resmi tatiller, devlet daireleri, okullar, bankalar ve birçok işyeri tarafından tatil ilan edilir, bu nedenle çoğu insan bu günlerde izin alır ve işe gitmez. Ayrıca, tatil günlerinde çeşitli kutlamalar, etkinlikler ve topluluk etkinlikleri düzenlenebilir.

Resmi tatiller ülkeye ve hatta bölgelere göre farklılık gösterebilir. Örneğin, Yılbaşı, 1 Ocak'ta birçok ülke için resmi bir tatildir, ancak bazı ülkelerde başka tarihlerde kutlanabilir. Ayrıca, dini tatiller, ulusal bağımsızlık günleri, kuruluş yıldönümleri ve diğer önemli olaylara dayalı resmi tatiller de bulunabilir.

Her ülkenin resmi tatil takviri kendi yasaları ve gelenekleri doğrultusunda belirlenir ve bu takvirlere toplumun çoğunluğu tarafından saygı gösterilir. Resmi tatiller, insanların dinlenmelerine, tatil yapmalarına ve ulusal kimliklerini kutlamalarına olanak tanır.

Resmi tatillerde kamu kurumları, bankalar açık mı?

Resmi tatillerde kamuya bağlı tüm kurumlar ve bankalar hizmet vermezler. Çalışanları ise izinli sayılır.