2024 Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Seçim parası ne zaman yatacak, yattı mı?

2024 Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, sorusu yerel seçimlerde görev alan yurttaşlar tarafından araştırılan konuların başında geliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde görev alanların gözleri YSK tarafından açıklanacak olan sandık görevlisi ücreti ödeme tarihlerine çevrilmiş durumda. Peki, 2024 Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Seçim parası ne zaman yatacak, yattı mı?

81 ilde yapılan yerel seçimlerde görev alan sandık görevlisi yurttaşlar sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak sorusunu sıklıkla gündeme getiriyor. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullandığı 31 Mart 2024 belediye seçimlerinde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlendi. Sandık oy sayımı ve oy kullanım anında seçimin seyrini kontrol altında tutan sandık görevlisi yurttaşlar 2024 Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak sorusu ile birlikte gözleri YSK tarafından açıklanacak olan sandık görevlisi ücreti ödeme tarihlerine çevrilmiş durumda. Peki, 2024 Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Seçim parası ne zaman yatacak, yattı mı?

2024 Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?

31 Mart yerel seçimleri sırasında sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getiren sandık görevlilerine ödenecek olan 2024 sandık görevlisi ücretinin ne zaman yatacağına dair henüz YSK'den bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretlerinin önümüzdeki haftalarda yatırılması beklenirken daha önceki seçimlerde seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla yatırılmıştı.

2024 Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

YSK tarafından açıklanan sandık görevlisi ücretleri; sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık kurulu üyelerine 2.088 TL, siyasi parti temsilcilerine 1.044 TL, bina sorumlularına ise 2.936 TL.

31 Mart yerel seçimleri için sandık görevlilerine verilecek ücret şu şekilde;

Sandık Kurulu Başkanları: 2.947 TL

Sandık Kurulu Üyeleri: 2.088 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 1.044 TL

Bina Sorumluları: 2.936 TL

Seçim parası ne zaman yatacak, yattı mı?

Seçim parasının ne zaman yatacağına dair henüz YSK'den bir açıklama gelmedi. Seçim parası ücretlerinin önümüzdeki haftalarda yatırılması bekleniyor.