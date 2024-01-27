2024 Tam Güneş Tutulması ne zaman? Tam Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Güneş tutulmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 tam güneş tutulması ne zaman? Tam güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi sorularını araştırıyor. Bu yıl "Tam Güneş Tutulması" ve "Halkalı Güneş Tutulması" olarak gerçekleşecek iki güneş tutulması takvimlerde işaretlendi. Peki, 2024 tam güneş tutulması ne zaman? Tam güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

2024 yılına girilmesiyle birlikte astronomi meraklıları 2024 tam güneş tutulması ne zaman, tam güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi sorularını araştırmaya başladı. 2024 yılında gerçekleşecek "Tam Güneş Tutulması" ve "Halkalı Güneş Tutulması" için sayılı günler kaldı. Yurttaşlar tam güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi sorusunu gündeme getirirken bilim insanları tutulmaların Türkiye'den görünüp görünmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 tam güneş tutulması ne zaman? Tam güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte 2024 tam güneş tutulmasına dair detaylar!

2024 Tam Güneş Tutulması ne zaman?

2024'te gözlemlenecek ilk güneş tutulması olan Tam Güneş Tutulması 8 Nisan 2024 Pazartesi saat 21.20'da gerçekleşecek.

Tam Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Bu yıl gerçekleşecek "Tam Güneş Tutulması" ne yazık ki Türkiye'den görülemeyecek. 8 Nisan 2024 Pazartesi saat 21.20'da gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması Amerika kıtasından gözlemlenebilecek.

Tam Güneş Tutulması nedir?

Güneş tutulmaları, Ay'ın Dünya ve Güneş arasına girmesiyle oluşurken, tam güneş tutulmaları sırasında Ay, Güneş'in tüm ışığını bloke eder. Tam tutulma ortalama her 18 ayda bir, Ay'ın karanlık siluetinin Güneş'in yoğun parlak ışığını tamamen kapatarak çok daha sönük olan güneş koronasının görünmesini sağlamasıyla meydana gelir. Herhangi bir tutulma sırasında, bütünlük en iyi ihtimalle Dünya yüzeyinde sadece dar bir alanda gerçekleşir.

2024 Güneş tutulması takvimi

2024'te gerçekleşecek güneş tutulmalarının takvimi şu şekilde: