2024'te 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek

2024 yılı tatil açısından şanslı başlıyor. Yeni yılda 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek.

2024'te 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabileceğini bildirildi.

AA'nın bir uçak bilet satış sitesinden aktardığına göre, 2024 yılının ilk günü pazartesiye denk geliyor ve hafta sonuyla birleştirilerek 3 günlük bir yılbaşı tatili fırsatı sunuyor.

Yılın ikinci tatil imkanı ise 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı döneminde yaşanacak. Tatili, 8 Nisan Pazartesi’den itibaren 1,5 gün izin alarak tüm haftaya yaymak ve bir önceki hafta sonunu da ekleyerek 9 güne çıkarmak mümkün olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2024'te salı gününe denk gelecek ve pazartesi izin alındığında 4 günlük bir tatil yapılabilecek.

Nisanın hemen ardından mayıs da tatille başlayacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2024 yılında çarşambaya denk gelecek. 29-30 Nisan'da izin alabilenler, hafta sonu ile birlikte 5 günlük bir tatile çıkabilecek.

Kurban Bayramı, gelecek yıl 16 Haziran Pazar - 19 Haziran Çarşamba tarihlerini kapsayacak. Perşembe ve cuma izin alanlar, 9 günlük bir tatil yapabilecek.

Yılın 3 günlük tatil imkanı veren diğer dönemi ise temmuzda görülecek. Pazartesiye denk gelecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" tatili hafta sonuyla birleşecek. Cuma gününe denk gelecek 30 Ağustos Zafer Bayramı da 3 günlük tatil imkanı sunacak.

Senenin son aylarına girerken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 4 günlük tatil fırsatı elde edilebilecek. 29 Ekim tarihi salıya denk geleceği için pazartesi yarım gün izin alınması durumunda 4 günlük bir tatil fırsatı doğacak.