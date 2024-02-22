2024 THY 5 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları | THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay 2024 yılı için THY'de istihdam edilmek üzere 5 bin personel alımı gerçekleşeceğini açıklamasının ardından adaylar THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler sorularını gündeme getiriyor. Peki, THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte 2024 THY 5 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları!

Türk Hava Yolları (THY) kadro 2024 yılı için 5 bin personel alımı yapacağını açıkladı. THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay'ın gerçekleştirdiği açıklama sonrası iş başvurusunda bulunacak adaylar THY personel alımı başvuruları ne zaman, THY personel alımı başvuru şartları neler sorularını araştırmaya başladı. Üç farklı kadroda 5 bin personel alımı gerçekleştirecek olan THY'nin personel alımına lisans öğrencileri, yeni mezunlar ve pilot adayları başvurabilecek. Peki, THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte 2024 THY 5 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları!

THY 5 bin personel alımı yapacak Türk Hava Yolları , yayınladığı 'Take-Off 101', 'Take-Off Jr.' ve 'Take-Off Cadet' iş ilanları ile birlikte 5 bin personel alımı yapacak. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği 'Kariyer Zirvesi' etkinliğinde bir dizi açıklamalarda bulunan THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay 5 bin personel alımına dair detaylar kamuoyuyla paylaştı.

THY 5 bin personel alımı başvuru tarihleri THY'nin 5 bin personel istihdam edeceğini açıklamasının ardından adaylar başvuru tarihlerini araştırıyor. Personel alımına başvuru tarihleri THY Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci) ve Take-Off Jr. programları için 10 Mart 2024, Take-Off Cadet programı içinse 30 Nisan 2024. THY'nin 5 bin personel istihdam edeceğini açıklamasının ardından adaylar başvuru tarihlerini araştırıyor. Personel alımına başvuru tarihleri THY Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci) ve Take-Off Jr. programları için 10 Mart 2024, Take-Off Cadet programı içinse 30 Nisan 2024.

THY personel alımı başvuru şartları THY Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci), Take-Off Jr. yetenek kazanımı ve Take-Off Cadet programları kapsamında yapacağı personel alımının başvuru şartları adaylar tarafından araştırılıyor. THY Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci), Take-Off Jr. yetenek kazanımı ve Take-Off Cadet programları kapsamında yapacağı personel alımının başvuru şartları adaylar tarafından araştırılıyor. THY Take-Off 101 programı ile lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerini, Take-Off Jr. programı ile 1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmuş olan lisans son sınıf ve yeni mezunları, Take-Off Cedet ile ise 2003 ile 1994 arasında doğmuş olan lisans mezunlarına yardımcı pilot olma programına dahil ediyor.

THY Take-Off 101 başvuru şartları ve tarihi THY ake-Off 101 (Part-Time Öğrenci) programı ile Lisans 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine öğrenimleri devam ederken, çalışma hayatını deneyimleme fırsatı sunuyor. Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylara, iki dönem boyunca toplamda 12 ay Türk Hava Yolları bünyesinde çalışma imkânı sunuluyor. 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere hitap eden ilana, 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek. Son başvuru tarihi ise 10 Mart 2024 şeklinde duyurulmuş durumda. THY ake-Off 101 (Part-Time Öğrenci) programı ile Lisans 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine öğrenimleri devam ederken, çalışma hayatını deneyimleme fırsatı sunuyor. Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylara, iki dönem boyunca toplamda 12 ay Türk Hava Yolları bünyesinde çalışma imkânı sunuluyor. 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere hitap eden ilana, 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek. Son başvuru tarihi ise 10 Mart 2024 şeklinde duyurulmuş durumda.

Take-Off Jr. personel alımı başvuru şartları THY'nin Take-Off Jr. için açtığı ilana 1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lisans son sınıf öğrencileri ve mezunları başvurabilecek. İlanda iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen ve takım çalışmasına yatkın kişilerin arandığı belirtildi. Adayların başvurularını 30 Mart 2024'e kadar gerçekleştirmesi bekleniyor. THY'nin Take-Off Jr. için açtığı ilana 1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lisans son sınıf öğrencileri ve mezunları başvurabilecek. İlanda iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen ve takım çalışmasına yatkın kişilerin arandığı belirtildi. Adayların başvurularını 30 Mart 2024'e kadar gerçekleştirmesi bekleniyor.